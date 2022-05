Celebridades que son Power Moms

Aunque muchas mujeres descartan la maternidad, hay otras que la incluyen dentro de sus planes de vida, equilibrando su tiempo y vida entre su familia y sus carreras.

Así, hemos sido testigos de cómo las celebridades se han alejado de los escenarios y estudios de grabación para enfocarse en atender su vida privada, específicamente cuando se trata del tema de los hijos. Más adelante, vuelven a situarse frente a los reflectores y retoman sus respectivas carreras, combinando su faceta profesional con la maternidad, convirtiéndose en power moms, a quienes hoy recordamos en esta columna.

Jada Pinkett Smith



Lejos del escándalo que protagonizó Will Smith, su marido, en la pasada entrega de los premios Oscar, Jada Pinkett es reconocida como una artista multifacética que ha incursionado tanto en la actuación como en la música.

Ha hecho cine y series; es productora y directora de proyectos como su propio programa Red table talk, en el que, además, conduce junto a su madre e hija, Adrienne Banfield-Jones y Willow Smith. También es madre de Jaden.

Aunque recientemente reveló que contrajo nupcias con Will Smith más por obligación tras haber quedado embarazada, en distintas ocasiones ha reconocido que la maternidad es su papel más importante, a pesar de las críticas que ha recibido sobre la manera en la que ha educado a sus hijos.

“Quiero darles la oportunidad de cometer sus propios errores y aprender a ponerse límites”, compartió en alguna ocasión a la revista Health.

Michelle Obama



La exprimera dama es madre de dos hijas, Malia y Sasha. Es considerada dentro del ranking de las mujeres más influyentes del mundo.

Cuando lanzó su autobiografía confesó que había sufrido un aborto involuntario junto a su esposo, Barack, expresidente de EU, y que fue gracias a la fecundación in vitro que juntos pudieron formar una familia.

“Sentí que había fallado, entonces no sabía que eran tan comunes los abortos espontáneos porque no hablamos de ellos”, reveló al programa Good Morning America, de la cadena ABC. Incluso, ha comentado que para salvar su matrimonio acudió a terapia de pareja.

Además de ser abogada, se ha volcado a liderar distintos proyectos, en su gran mayoría enfocados en la educación de niños y adolescentes.

Eva Longoria



Aunque su salto a la fama lo debe a su papel de Gabrielle Solís en la serie Desperate housewives, Eva Longoria es más que una actriz. Ha participado en series, cine y formó su propia casa productora, en la que también dirige.

Tiene en su haber un perfume, ya cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es embajadora e imagen de importantes marcas de belleza. Fue en mayo de 2016 cuando contrajo nupcias con el empresario mexicano José Bastón y con él se estrenó en la maternidad.

Hoy, su hijo Santiago Enrique está próximo a cumplir cuatro años, en junio. Desde que Eva se convirtió en madre se volcó en normalizar la maternidad en mujeres adultas y en aquellas a quienes pertenecen al medio del espectáculo, pues desde que anunció su embarazo fue duramente criticada; esperaba a su primer hijo a los 42 años.

“Creo que tiene que existir una normalización dentro de Hollywood para que la maternidad sea aceptada de forma más amplia”, compartió la actriz a la revista Parents.

Incluso, aprovechó para denunciar que muchas productoras de cine les niegan la oportunidad a las mujeres actrices que han sido madres para obtener cierto tipo de roles.

Desde que se estrenó en la maternidad, asegura que su hijo es “su proyecto más importante”.

Serena Williams



Para Serena Williams la maternidad casi le cuesta la vida. En más de una ocasión la tenista considerada la mejor del mundo ha compartido lo difícil que le ha resultado hacerle frente a la maternidad, y no es porque no anhelara convertirse en madre, al contrario, a través de su voz ha intentado visibilizar lo complicado que les resulta a las mujeres compaginar su vida familiar con la profesional.

En una entrevista exclusiva para la revista Vogue comentó que no sólo tuvo un parto terrible que terminó en una cesárea, sino que además tuvo que lidiar con algunas complicaciones médicas que le provocaron que la herida se abriera y sufriera hemorragias internas.

Además, siendo la súper deportista que es, no ha estado exenta de compaginar su profesión con la atención a su pequeña Alexis, lidiando con problemas propios de la maternidad, como ansiedad, cansancio y falta de apoyo, tal como en una ocasión lo reveló a través de sus redes sociales, al confesar que: “trabajar y ser mamá no es fácil”.

Kris Jenner



Es la madre de Kourney, Kim, Robert, Khloe, Kendall y Kylie, también es su representante y la responsable de haberlos convertido en súperestrellas y empresarios. Dicen que estar frente a las cámaras se convirtió en obsesión para Kris, así que luego de haberse casado con el entonces atleta Bruce Jenner y tras dos embarazos más, fue como ideó lanzar a la fama a toda su familia a través del reality Keeping up with the Kardashians.

Para hacerlo, dicen, se aprovechó del video íntimo de su hija Kim con Ray J, pues supuestamente ella lo filtró a los medios, para captar atención.

o que se le reconoce es que ha sabido bien llevar la administración de la carrera de sus hijos, sacando siempre una buena tajada de billetes verdes para su cuenta personal, ya que ella es la mánager, o momager, como también se le conoce.

Gurú:

Ya empezó a llover y nunca sé qué ponerme encima que no sea estorboso y que me tape de la lluvia.

América

Hola, América:

Busca una gabardina corta y muy ligera, en un color neutro como negro o beige. Te cubrirá sin estorbar y se verá mucho más chic que un rompevientos o una chamarra corta.

Besos de Gurú, XOXO