Cassandra Sánchez-Navarro se prepara para ser la mejor Sally

La última vez que Cassandra Sánchez-Navarro pisó el escenario del Teatro de los Insurgentes fue hace cuatro años, antes de que la pandemia cortara abruptamente la temporada del musical Sugar, donde ella era la protagonista, pero el destino hoy la recompensa con otro gran personaje, Sally Bowles, la diva del Kit Kat Club.

“Muero por tenerlo en mi currículum, por decir que lo hice, pero no sólo eso, también vivirlo, porque no siempre te tocan personajes así o una obra así de importante, así que la estoy valorando y exigiéndome a mí misma, porque vale la pena”, expresó Cassandra sobre la protagonista del musical Cabaret.

Para Cassandra, quien se ha enfocado en el último lustro en estar en diversas series y películas como Cindy la regia (2020) o Consuelo (2024), tener en sus manos un papel complejo y oscuro como Sally es dar un paso más hacia su consagración como actriz.

“Este es el personaje más exigente que he hecho hasta ahorita, en todos los niveles, el viaje emocional que tiene es profundo y nada fácil, me siento muy lista para hacerlo”.

Cassandra había audicionado el año pasado para este papel, pero finalmente Ilse Salas fue la elegida, así que la protagonista de Candy Cruz (2023) estaba a punto de aceptar una nueva serie hace tres semanas, cuando el productor Claudio Carrera la llama para proponerle integrarse a la temporada, y al decir que sí tuvo que aprenderse todo, texto, canciones y coreografías en tiempo récord, además de someterse a una rigurosa disciplina de clases, cuidados y entrenamiento físico.

“Quiero darles mi mejor Sally, hacer que valga la pena pagar un boleto y que el público me preste su atención. Ella es muy vulnerable y frágil, y me gusta mucho sentir eso, porque yo soy todo lo contrario”.

Uno de los desafíos para la actriz es llegar a una producción donde ya todo está caminando, por eso dice tener respeto por el trabajo de sus compañeros y la disposición de moldearse a lo que ya está aunque, dijo, la han ayudado generosamente, por eso se siente lista para subir hoy al escenario de Cabaret.

“Me siento renovada y preparada, porque no sé si hace cinco años hubiera estado lista para hacer este personaje, pero gracias a lo que he aprendido hasta hoy, cómo estoy a nivel actoral y cantante, tengo algo más interesante que aportarle”.

Al igual que su personaje, Cassandra está en un momento profesional de gran exposición; está iniciando su familia al lado del empresario Alejandro Cáceres pero, a diferencia de Sally, a ella su esposo la apoya en lo que decida.

“Soy afortunada. Me encantaría decir ‘voy a tener un bebé’, pero no se puede; como mujer, hay que escoger y elegir mis batallas; mi prioridad es Cabaret, sé que me va a dar ser mejor actriz y quiero ser la mejor de México, y no es por ego”.