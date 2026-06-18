¿Qué pasa en la mente de una pareja durante su primera cita? Pues para el personaje de Cassandra Sánchez-Navarro en su próxima película atraviesan muchos sentimientos y pensamientos en su cabeza, lo que puede llevarla a un desastre total.

En agosto, en España, la actriz protagonizará el rodaje de "Amor y mente", reversión de la italiana "Follemente", original de Paolo Genovese, autor de "Perfectos desconocidos".

En la cinta, los pensamientos de Cassandra Sánchez-Navarro ("Mesa de regalos" y "Cindy la regia") estarán representados por las actrices Sofía Niño de Rivera ("Y vinieron de noche") y Michelle Rodríguez ("40 y 20").

Aún está por definirse al galán, que estará acompañado por un cuadro integrado, entre otros, por Leonardo Ortizgris ("Firma aquí") y Alfonso Borbolla ("Backdoor").

“Se trata de una pareja en su primer date y como a todos nos pasa están nerviosos, tienen inquietud y al final cada quien tiene sus propias personalidades que en lugar de ayudar, crean un desastre mental e impiden disfrutar la cita”, adelanta Luisa Perzábal, productora ejecutiva de AF Films, casa productora del largometraje.

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Las personalidades que se pelearán en la mente de la pareja tendrán todos los tonos. Estará la pesimista, quien está segura que no le van a hacer caso, pero también el seguro, que dice tener la sartén por el mango.

“Y van a ir saboteando lo que la pareja va viviendo”, comenta la ejecutiva.

La dirección de "Amor y mente" recaerá en Alfonso Pineda Ulloa ("Familia a la deriva") y también tendrá locaciones en México.

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“Vimos la película (original) y pensamos que debíamos hacerlo, es un tema universal, de acceso emocional que conecta con el público, que es algo que tiene Genovese en sus historias. No sólo es adaptar el humor, sino que los personajes y su dinámica sean reconocidos y creo se logró perfecto”, apunta.

La adaptación es de Marco Lagarde ("La Familia P.Luche" y "Herederos por accidente") y Frank Ariza ("Con los años que me quedan"). Leone Film Group es la otra productora.

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Paolo Genovese, el autor original, es considerado una de las voces claves del cine europeo. "Perfectos desconocidos", que realizó en 2016, ha tenido cerca de una decena de remakes, entre ellas en España, Indonesia, México, Finlandia y República Checa.

Luisa Perzábal y AF Films están detrás de la serie basada en el guion original de "Amores perros" que coordinará Guillermo Arriaga.

Se espera que sea el próximo año cuando ya se tenga la historia a rodarse y comenzar los trabajos en set.

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