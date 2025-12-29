Más Información

Un nuevo k-drama llegó a para plantear una pregunta muy interesante: ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar para proteger al mundo? y no es el típico discurso de superhéroes poniéndose en riesgo, más bien, lo lleva a un terreno más “real”, aquí te contamos todo sobre “Cashman”.

El efectivo es la fuente de los poderes de Kang Sang-ung, un simple trabajador civil que sueña con tener una casa propia, hasta que de repente adquiere superpoderes que se relacionan directamente con su dinero, algo poco práctico para cualquiera, pues, la decisión es hacer buenas obras o quedarse sin fondos en el banco.

Cada vez que da un puñetazo, su saldo bancario se reduce, lo que lo obliga a él y a su novia de toda la vida, Kim Min-suk, una experta en matemáticas, a analizar las hazañas que consumen su sueldo.

Lee también:

“Cashman” no se enfoca especialmente en la historia de su protagonista, ya que pronto descubre que hay muchas personas que al igual que él tienen poderes que se activan a costa de otras cosas, como ejemplo está el abogado Byeon Ho-in, líder de la Coalición Coreana de Superhéroes, cuyas habilidades se activan cuando bebe.

Este dúo se enfrenta a la misteriosa "Asociación Criminal", que persigue superhéroes, en la pelea tendrán además la ayuda de Bang Eun-mi, una telequinética amante de los pasteles cuyos poderes están vinculados a su ingesta calórica, para enfrentarse a las fuerzas malignas y defender la paz cotidiana.

Lee también:

¿Cuándo y dónde ver “Cashman”?

“Cashman” se puede ver en Netflix desde el pasado 26 de diciembre del 2025, momento en el que se activaron en la plataforma los ocho capítulos de su primera temporada, cada uno con una duración aproximada de 50 minutos.

Por el momento el servicio de streaming no ha confirmado si la serie tendrá una segunda entrega o es un one shot, pero con la popularidad que ha tenido al colocarse en el top 10 de manera casi inmediata no sorprendería una secuela en 2026.

Elenco de “Cashman”

El elenco del nuevo k-drama de Netflix, “Cashman” está liderado por Lee Jun-ho y Kim Hye-jun, quienes junto a sus compañeros siguen la dirección de Lee Chang-min y el guión escrito por Lee Jane y Jeon Chan-ho, aquí te dejamos el reparto completo:

Lee Jun-ho como Kang Sang-ung, un trabajador civil que desarrolla superpoderes vinculados al efectivo.

Kim Hye-jun como Kim Min-suk, la novia de Sang-ung desde hace mucho tiempo y una pragmática racional que tiene talento para los números y pone la eficiencia por encima de todo.

Kim Byong-chul como Byeon Ho-in, un abogado con superpoderes que se activan cuando bebe alcohol.

Kim Hyang-gi como Bang Eun-mi, una superheroína cuyos poderes de psicoquinesis están relacionados directamente con su ingesta calórica y se alimenta de pasteles y pan.

melc

