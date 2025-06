Julio se perfila como un mes clave para los amantes de la música en la Ciudad de México; y es que a pesar de las intensas lluvias, los escenarios más importantes de la capital siguen abriendo sus puertas preparan para recibir a una diversidad de artistas que abarcan géneros como el regional mexicano, el pop internacional, el indie, el rock y hasta el ska.

Con una cartelera intensa y variada, los escenarios del Estadio GNP Seguros, la Arena Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, el Teatro Metropólitan y otros importantes recintos ofrecerán experiencias que no solo pondrán a cantar y bailar a miles; y es que algunas de ellas significan el regreso de importantes bandas al país.

Esta es un guía con solo algunos de los conciertos más esperados del mes:

James Blunt. El cantante británico regresa a México para tener una noche íntima con sus fans. Además de presentar su álbum más reciente "Who we used to be", Blunt hará un recorrido por sus éxitos, como “You’re Beautiful” y “Goodbye My Lover”.

¿Dónde y cuándo? Pepsi Center. 1 de julio.

El músico enamoró con temas como “Heart to heart” y “You’re beautiful”. Foto: Cortesía.

Yeah Yeah Yeahs. La banda liderada por Karen O vuelve a los escenarios mexicanos para regalasr dos fnoches a sus seguidores. Consideradas como una de las agrupaciones más importantes del rock neoyorquino, los Yeah Yeah Yeahs harán

vibrar a la capital.

¿Dónde y cuándo? 1 y 2 de julio. Teatro Metropólitan

La banda liderada por Karen O regresa a México. Foto: Archivo.

Flans y Pandora. Dos de las agrupaciones que marcaron a generaciones enteras en los años 80 se unen una vez más para ofrecer un concierto juntas. Con temas como “Las mil y una noches” y “Cómo te va mi amor”, Flans y Pandora revivirán una época dorada de la música en español, en un espectáculo cargado de nostalgia y fuerza vocal.

¿Dónde y cuándo? Arena Ciudad de México. 4 de julio.

Las agrupaciones volverán a compartir el escenario. Foto: Instagram

Latin Mafia. Con su mezcla de pop y ritmos urbanos, la banda se adueñara del Palacio de los deportes para continuar con su Te odio y Te extraño mucho tour. El trío originario de Monterrey ha ganado notoriedad con temas como “Julieta” y “Patadas de ahogado”, con los que ya han hecho bailar a los asistentes de eventos tan importantes como el Coachella en 2024.

¿Dónde y cuándo?: Palacio de los deportes. 5 de julio.

La banda se presentará en el Palacio de los deportes el primer fin de semana del mes. Foto: Instagram.

Alejandra Guzmán. La llamada “Reina de corazones ”continúa su gira con una fecha en la Arena Ciudad de México. Con una carrera de más de tres décadas, la intérprete de "La Plaga" Guzmán repasará sus grandes éxitos en un concierto lleno de energía, actitud y rock.

¿Dónde y cuándo?: Arena Ciudad de México. 5 de julio.

La rockera hará vibrar a la Arena CDMX. Foto: Instagram.

Allison. Los amantes del happy punk de los años 2000 tienen una cita con esta agrupación para celebrar sus primeros 20 años de trayectoria. La banda promete un show intenso, con todos sus éxitos como “Frágil” y “Aquí”.

¿Dónde y cuándo?: Pepsi Center. 12 de julio

La banda celebrará sus primeros 20 años en la música. Foto: Instagram.

Los Estrambóticos. La agrupación pionera del ska mexicano celebrará sus tres décadas de carrera con un concierto que combinará música, slam y mensaje social. Con clásicos como “La cerveza y el dolor” y “Peter Punk”, Los Estrambóticos ofrecerán una velada cargada de energía y buen humor.

¿Dónde y cuándo?: Palacio de los Deportes. 19 de julio.

Los músicos festejarán 30 años de carrera. Foto: Instagram.

Fuerza Regida. Uno de los shows más esperados del mes es el de Fuerza Regida, que llega con su gira “Esto No Es Un Tour”. Con un espectáculo cargado de corridos tumbados, la agrupación californiana se perfila para convocar a miles de asistentes en uno de los recintos más grandes del país.

¿Dónde y cuándo?: Estadio GNP Seguros. 26 de julio.

La banda de corridos tumbados se presentará en uno de los escenarios más grandes de la capital. Foto: Instagram.

Little Jesus. La banda de indie pop capitalina tendrá una presentación especial interpretará sus temas más emblemáticos como “TQM”, “La Magia” y “Fuera de lugar”. Little Jesus se ha consolidado como uno de los grupos más importantes de la escena alternativa mexicana y este show marcará un nuevo hito en su trayectoria.

¿Dónde y cuándo?: Palacio de los deportes. 26 de julio.

La banda se adueñará del Palacio de los Deportes. Foto: Instagram.

