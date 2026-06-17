Carlos Vives y Silvestre Dangond iniciaron la fiesta mundialista de Colombia con un concierto lleno de ritmo, sazón y vallenato en el Estadio GNP de la Ciudad de México este martes 17 de junio.

Ante miles de personas, los cafeteros estuvieron por más de cuatro horas interpretando varios de sus éxitos sin dejar de lado que su selección debutaría frente a Uzbekistán al día siguiente.

El primero en subir al escenario fue Silvestre Dangond con canciones como "Dile", "La Vallenata" o "Cásate conmigo", acompañado de un juego de luces y pirotecnia.

“Increíble como empezamos a canalizar energía y todo lo bueno para el partido de mañana. Hoy comienza el partido, gracias Colombia, a todos los colombianos a la calle, a todos los mexicanos por abrir las puertas de sus casas, a brincar por la selección”, dijo Silvestre.

Las miles de camisetas y banderas colombianas no dejaban de ondearse en el recinto ya fuera por los temas o las alusiones a los 26 hombres que los representan en la Copa Mundial 2026.

Cerca de las 23:00 fue que "Bacano" ponía el punto final a su presentación acompañada de una última ráfaga de pirotecnia para dejar paso a uno de los máximos exponentes del vallenato.

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FOTOS CORTESÍA OCESA: JOSÉ JORGE CARREÓN.

Carlos Vives tomó su tiempo para prepararse y casi 30 minutos después las luces se apagaron para que tomara su turno frente a la portería tras la asistencia de Dangond.

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"La bicicleta", "Volví a Nacer" y "Ella es mi fiesta" fueron los primeros balones en encajarse en la red para posteriormente saludar y cruzar las que serían prácticamente sus únicas palabras con el público.

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“Buenas noches al mundo, estamos en México todos los terrícolas de todas nuestras Américas, Hispanoamérica, Iberoamérica, Europa está aquí, veo las banderas, las camisetas que nunca faltan”, señaló.

Tras denotar la enorme cantidad de nacionalidades que se han dado cita para la Copa del Mundo 2026 en el país, Vives no dejó pasar la oportunidad de lanzar un nuevo mensaje a la selección colombiana.

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“Hoy somos una sola familia la música y el futbol y bailamos cumbia”, gritó ante el incansable apoyo de una auténtica barra brava que estaba en el estadio.

Cerca de la 01:00 fue que el colombiano abandonó el escenario no sin antes compartirlo con sus compatriotas que habían iniciado las acciones desde las 20:00.

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