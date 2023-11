Carla Estrada responde si le gustaría que Sergio Andrade volviera a ser juzgado por la ley

Carla Estrada se dice agradecida por todo el éxito que ha tenido "Ellas soy yo", la bioserie de Gloria Trevi que ella produce, pues con la exposición de la historia de la cantante, no sólo se ha dado otra perspectiva de los hechos, sino que la producción fue clave para que representantes de la Cámara de Diputados aprobaran la reforma de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas, que no había sido modificada desde junio de 2021, cuando fue promulgada, pero ¿qué opinaría de que las nuevas reformas condenaran nuevamente a Sergio Andrade?

Anoche, la productora Carla Estrada fue captada en un evento social en el que el empresario Pedro Montiel la reconoció por todos los logros que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, hecho por el que se dijo realizada y dichosa de que las nuevas generaciones premien su labor, pues destacó que aunque se digan fáciles, los años de experiencia requieren mucho trabajo y esfuerzos.

"Agradecida, muy feliz, me encanta que la gente joven reconozca el trabajo de una productora de muchos años, años de trabajo y esfuerzo; todo esto no es gratis, son muchos años, muchas lagrimas en determinado momento y muchas alegrías", dijo Estrada y agradeció a todas las personas que han colaborado con ella a lo largo de su carrera.

Entre las personas que agradeció se encontró Gloria Trevi, pues la cantante compartió un sinfín de testimonios con la productora, hablando por primera vez de los detalles que rodearon los años de violencia, abuso sexual, y manipulación que ella y un grupo de jóvenes menores de edad vivieron cuando Sergio Andrade prometió a sus padres que las ayudaría a impulsar una carrera artística para lanzarlas al estrellato, por lo que se mudaron a vivir con él por años, en los que vivieron en hacinamiento y en condiciones poco favorables.

"Muy agradecida con la vida, con Dios, con Televisa, con Gloria, con todas las chicas que me dieron su testimonio, con todo mi equipo de producción, con toda la gente que estuvo conmigo porque este éxito no es de una persona, este éxito es de un equipo de trabajo, así que gracias a ellos y los legisladores porque la serie lo sensibilizó para que se hicera un cambio en la Ley de trata, porque eso no sólo es bueno para las mujeres, es bueno para la sociedad, para la humanidad", destacó.

De hecho, en entrevista con Berenice Ortiz, la productora confió que "la Trevi" estaba tan emocionada el día que visitaron las instalaciones de la Cámara de Diputados, pues llegó a decirle que quizá ella había tenido que vivir todo lo que atravesó para que ese día se aprobara la reforma de Ley.

Fue así que Ortiz le preguntó que, si una de las nuevas reformas permitiera volver a acusar a Sergio Andrade por todos los abusos que cometió, ella estaría en favor de que volviera a ser enjuiciado, la productora se limitó a contestar que se trataba de una pregunta muy complicada, pues él ya había sido juzgado conforme al tiempo y la ley que correspondía en aquella época.

"Siento que las cosas cuando prescriben... hay una ley y esa ley hay que respetarla y él ya fue juzgado por esas causas, si ya prescribieron ya prescribieron pero es uan gran lección para quienes hacen las leyes sean más justos en cada caso", precisó.

