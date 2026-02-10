Cami Pulgarín regresa al reality show que la vio nacer en el mundo del entretenimiento, pero ahora desde un lugar distinto: con libertad, seguridad y consciente de quién es hoy.

La colombiana, creadora de contenido, conocida por sus parodias sobre el clan Kardashian y por su paso por La casa de los famosos Colombia (en ese momento como Camilo Pulgarín), compartió con sus seguidores (casi dos millones de personas) cada etapa de su transición en el último año.

Después de ese proceso vuelve a la pantalla en la nueva temporada de La Venganza de los Ex VIP para demostrar su cambo interior y mostrar que “venganza” ya no es conflicto, sino un espacio para cerrar ciclos.

“Ya estoy más grande, mentalmente estoy en otra situación. Me lo gocé, me lo bailé. Me sentí en una fiesta todo el tiempo, como en un paseo con exparejas. La venganza para mí se volvió un método de superación personal. Yo no soy de odiar, no guardo rencor. Si me los encuentro, todo bien”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sin estrategia

Cami fue parte de la primera temporada del reality y vio llegar a sus ex: Andrés Restrepo y David Segura. Con base en esa experiencia, llega con otra mentalidad y sin grandes planes.

“Lo mejor para este tipo de proyectos es no tener plan. Si vas a llorar, lloras; si vas a pelear, peleas, pero sé tú. Esta es la primera vez que van a ver a esta nueva Cami Pulgarín en un formato así. Me van a amar, me van a odiar, pero fui un personaje clave”, explicó.

Sin rencores a ninguno de sus examores aseguró que los recuerda con cariño y se queda con todo lo aprendido.

“Nadie muere de amor. Uno puede llorar y pensar que es el fin del mundo, pero no lo es. El tiempo arregla todo. Si vas a estar con alguien, que sea porque quieres, no porque lo necesitas”.

La quinta temporada de La Venganza de los Ex VIP, confirmada por MTV Latinoamérica y la plataforma Paramount+, estrena hoy con doble episodio.