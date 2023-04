Cameron Díaz: su impresionante transformación física en 30 años de carrera

Cameron Díaz es una de las actrices estadounidenses que en su momento fue de las mejores pagas, aunque hace años que está fuera de proyectos. Lo cierto es que la joven californiana con rostro angelical se mantuvo vigente aun jugándose con sus looks, sobre todo en los cambios de coloración en su cabello.

Es muy probable que visitando plataformas como Youtube encontremos su recorrido en la pantalla grande y en detalle, cómo fue cambiando desde aquella recordada película 'The Mask' en 1994 cuando tenía apenas 20 años y pasó de ser modelo y aspirante a actriz en una de las jóvenes promesas de Hollywood. Rubia, ojos celestes y la frescura necesaria, le permitieron iniciar su camino.

Así fue que en los años ’90, Cameron Díaz trabajó en muchas películas, algunas más taquilleras que otras en donde su melena rubia era un característica en ella pero debió lucha contra los estereotipos de belleza que decían que era contratada sólo por su belleza. Cambiaron algunas tonalidad en el cabello pero para 'Un domingo cualquiera' (1999) ya había vuelto a su rubio original aunque la melena más larga.

Ya en 'Cosas que diría con sólo mirarla' (2000) es la etapa en donde se ven más cambios físicos en Cameron Díaz. Apostó por un color moreno para probar con otro registro interpretativo. En 'Secretos' (2001) volvió a mostrar un look distinto para ofrecer otra faceta a sus fans. Un año después, en 'Gangs of New York' (2002) cambió nuevamente la coloración con un jugado cambio que dejó muy contentos a sus fanáticos. Pero volvería al rubio para trabajar en ‘Los ángeles de Charlie: al límite' (2003), uno de sus grandes éxitos.

En la década siguiente, Cameron Díaz tendría un look más agresivo para ‘El consejero' (2013) y en ‘Annie’ que estrenó un año después y fue una de las últimas películas que hizo, mostró una imagen madura y distinta a la que se venía viendo. Se casó con el músico Benji Madden en 2015 y, cinco años después, dio la bienvenida a su pequeña Raddix Madden. "Le he dado más de la mitad de mi vida al público y, ahora, está bien que me tome un tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo", confesaba la actriz a InStyle aclarando que no sabría si volvería al cine.