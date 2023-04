Shakira pide que pare el acoso contra sus hijos en Miami y las redes estallan: "¿Entonces ya no se factura? Ahora se pide privacidad"

El pasado 2 de abril, Shakira causó la sorpresa de sus fanáticos después de que anunciara en redes sociales que partía de Barcelona a Miami junto con sus hijos para iniciar un “nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, esto, luego de la tormenta mediática que sufrió tras su separación con Gerard Piqué.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mi, tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", escribió la famosa en Instagram.

La cantante opta por un cambio de vida lejos de su ex. Foto: Clasos.

Lee también: José Manuel Figueroa rompe el silencio tras la muerte de su hermano Julián: "un pedacito de mi alma muere"

Si bien la acción de la barranquillera fue aplaudida por sus seguidores, en ese momento, ahora está siendo duramente criticada después de que el lunes pasado lanzara un comunicado para frenar el acoso de los medios contra Milán y Sasha.

Recordemos que la nueva vida de la intérprete de “Ojos Así”, fue un acuerdo que se estipuló en el pleito legal por la custodia de los menores, además Shakira mencionó que se iba no solo por el bien de sus hijos sino también por la persecución de los medios españoles.

“En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona”, expresó en la misma red.

Lee también: Julián Figueroa habría intentado comunicarse con una amiga horas antes de morir

Y agregó: “Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”.

El escrito también fue publicado en Twitter, lo que levantó la inconformidad de algunos usuarios.

Entiendo perfectamente que unos niños deberían tener privacidad y una vida lo más anónima posible, no tienen culpa de ser hijos de figuras mediáticas. Pero sus padres fueron los primeros en exponerles, creo yo”, opinó un internauta.

“Pero...¿ qué ella no dio los nombres en sus rolas para facturar ? En fin, la hipotenusa”, “Ya facturamos ahora sí ya bájenle y respétenos”, escribieron otros.

La famosa también fue señalada de ser la responsible de exponer a los menores. Anteriormente, Milán y Sasha aparecieron en algunos programas de televisión, tanto con Piqué como con ella.

“Eso debió pensar cuando decidió lucrar con su divorcio y exponer a sus hijos hasta en programas de televisión. Ojalá los colegas respeten, pero acepte que usted abrió las puertas de su intimidad”, se leyó.

También le pidieron que dejara de hacer canciones a su ex y no lucrara con el “drama” familiar: “Pase la página. La primera estuvo buena pues pensábamos que esa era la del desahogo, pero usted sigue y sigue sacando temas y cosas alusivas a esa relación y ahora sale a pedir respeto por la intimidad de ellos”, dijeron.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto.

Shakira se dijo agradecida con la gente de Barcelona. Foto: Captura de pantalla tomada de Twitter

Lee también: ¿Quién es Imelda Garza, la viuda de Julián Figueroa y madre de su hijo?