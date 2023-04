José Manuel Figueroa rompe el silencio tras la muerte de su hermano, Julián Figueroa: "un pedacito de mi alma muere"

Entre el hermetismo y la privacidad con la que la familia Figueroa ha manejado la repentina muerte de Julián Figueroa, fue José Manuel Figueroa, hermano del cantante, quien accedió a dar algunas declaraciones sobre el momento tan difícil que tanto él como Maribel Guardia y su cuñada, Imelda Garza atraviesan.

Aunque fueron breves sus palabras, Figueroa inició agradeciendo por todas las muestras de cariño que el público y varios compañeros del medio artístico han tenido con su hermano menor y sobre todo, reconoció la fortaleza con la que Maribel ha manejado esta situación.

"Hoy la admiro más que nunca. Está pasando por un momento muy difícil y la veo con unas convicciones y unas ideas hermosas", dijo en un encuentro con la prensa.

Lee también Reportan la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Asimismo, reveló cuáles fueron las palabras que le dijo al verla y pidió a los medios respetar el dolor por el que atraviesa: "Le di las gracias por haberme dado a un hermano tan bello, lleno de luz, de tanto corazón. Ella está pasando por un momento muy difícil, quiere paz, estar tranquila, quiere seguir viviendo su duelo; la entiendo y la respeto", agregó.

El también cantante explicó que a pesar de que ahora trata de mostrarse tranquilo y ser un apoyo para su familia, no ha podido evitar quebrarse ante el dolor, pues por desgracia no es la primera vez que tiene que despedir a uno de sus hermanos: "Desde anoche me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere", expresó.

José Manuel Figueroa rompió el silencio sobre la lamentable muerte de su hermano, Julián Figueroa, y, entre otras cosas, habló sobre las semejanzas que existen entre su partida y el fallecimiento de Trigo

📹 Video: @mandorocks | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/mJVl8zBUSh — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 11, 2023

Sobre la relación que mantenía con Julián, el protagonista de "Por siempre Joan Sebastian" aseguró que habían superado todos los problemas y, desde hace algún tiempo, se habían vuelto mucho más cercanos; incluso, confesó que invitó a su hermano a participar en la celebración que llevó a cabo hace unos días por el cumpleaños de su padre, pero este se negó: "Él quería hacer algo más privado, lo respeté, lo entendí. En otros años yo también he buscado eso. (Julián) lo quería de esa forma; la invitación estaba abierta, me pidió que no me sintiera, pero lo entendí".

José Manuel también habló sobre el lugar donde descansarán las cenizas de su hermano, y aunque muchos considerarían lo correcto que estén junto a la tumba de su padre, adelantó que esa decisión sólo le corresponde a "Imelda, su esposa y a Maribel".

Por último, explicó que su sobrino Julián ya está el tanto de lo ocurrido y aunque demostró gran fortaleza para su edad, todavía no asimila que su papá ahora esté en el cielo junto a su abuelo: "Todos estábamos de acuerdo de que se fue un niño precioso", finalizó.

"Un beso hasta el cielo a estos dos seres que amo", escribió el cantante en sus redes sociales. Foto: Instagram

Lee también Maribel Guardia revela la causa de muerte de su hijo Julián Figueroa