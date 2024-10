Bruno Mars no requiere anunciarse. Se apagan las luces, aparece a las 19:30 horas y toma el control del escenario. Todo se hace a su manera y aquí, famosos o no, nadie se resiste; ya todos lo esperan en Televisa San Ángel para deslumbrar.

Es el invitado sorpresa del Upfront 2025, evento anual en donde la televisora presenta sus propuestas de programación y estrategias comerciales a anunciantes, socios y medios de comunicación.

Este año, el plato fuerte en lo musical es el nacido en Hawái: con 15 premios Grammy, incluyendo el codiciado Álbum del año por 24K magic y Canción del año por “That’s what I like”. Con ventas de más de 180 millones de sencillos y 26 millones de álbumes, Mars es una de las mayores estrellas del pop.

Interpretó 13 temas como “24K magic” y “Uptown funk”. Foto: Televisa Univesión

Lo sabe. Desenfadado, y acompañado de ocho músicos, se arranca justo con “24K magic”, tal como lo hizo en su reciente visita al país en agosto pasado, pero esta vez no frente a 65 mil personas en un estadio, sino en un foro de la televisora ante poco más de 300 personas vestidas de coctel y traje que, por 42 minutos, olvidan la formalidad.

El estadounidense de 39 años toma su papel muy en serio: saluda brevemente, no para, baila y liga canción tras canción bajo un juego de luces multicolor.

Enfundado en un pantalón negro, camisa blanca y zapatos a juego, hace mover a todos. Se ven ahí, sin mediar en el ritmo, Ana Claudia Talancón, Gabriel Soto, Marie Claire Harp, Susana González, Irina Baeva, Paul Stanley y hasta el serio Enrique Burak, todos los que apenas media hora antes posaban muy formales para la foto del recuerdo.

Nadie suelta el celular, nadie pierde detalle mientras Mars mueve su melena, toma su guitarra, presume sus riffs e interpreta sus éxitos “Treasure” y “Billionaire”.

“That’s what I like”, con su toque sensual y optimista, y “Versace on the floor”, romántica y seductora, siguen en su lista.

Hay un respiro y de nuevo eleva la energía para dejarse escuchar con su éxito romántico “Marry you”, “Runaway baby” y, una de las más esperadas, “When I was your man”, la balada desgarradora sobre el arrepentimiento por la que varios famosos cantan sin mediar.

El estadounidense interactuó con los asistentes, entre quienes se encontraban actores y otras personalidades. Foto: Televisa Univisión

Mars habla poco, pero se detiene para contar sobre una canción que es muy especial para él, la que todos esperaban. “Espero que sea igual para ustedes”, dice, y se escuchan los acordes de “Just the way you are”, su oda al amor incondicional y la belleza única de una persona. Todos se suman a la coreografía.

“Muchas gracias, México City”, expresa brevemente, siempre acompañado de sus músicos y coristas. El fin se acerca, todos los invitados, famosos o no, se rinden al estadounidense y le piden más show, pero Bruno, que nunca da tregua, cumple su propósito dando señales de despedida con “Uptown funk”, con su contagioso ritmo pegajoso y enérgico.

Agradece y se va como llegó, con cierta discreción. Afuera, en los pasillos de la televisora, las camionetas alistan la salida del cantante. Famosos en modo fan se apresuran en un intento infructuoso de alcanzarlo, pero no lo logran. “Bye, Bruno!”