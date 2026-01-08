Más Información

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Durante varios años, Bruno Bichir evitó ver o acercarse al musical de El beso de la mujer araña debido a lo que ahora considera un “prejuicio estúpido”.

El origen de su renuencia, comenta el actor, es que la puesta está basada en la novela homónima de la autoría del escritor argentino Manuel Puig, que cuenta la historia de dos prisioneros, uno político y otro gay, durante la dictadura en ese país. Pero sí pensó en algún momento, dice, montarla y hasta participar en ella como director o actor, pero del texto original, que es un drama.

“Al musical siempre le dí la vuelta, la verdad, no me sentía entusiasmado ni de oír la música. Pensaba que cómo se atrevían a hacer un musical de este trabajo tan amargo, porque muchos hemos visto lo que pasa en Latinoamérica (represiones y dictaduras) y la herida sigue abierta”, recuerda Bruno.

Pero entonces, el karma se encargó de él. Un día recibió la invitación para sumarse a la película que se realizaría de la obra, bajo el género musical y que llega hoy a cines.

Bruno leyó el guion, que le fascinó, y luego platicó con el director Bill Condon, realizador de Soñadores y escritor de Chicago. El personaje que se le ofreció fue el de Oscar Ledesma, un burócrata de la dictadura y que se vale de Tonatiuh (Luis Molina), el presidiario gay, para lograr sus propósitos. Y aceptó.

“Al final, no hace más que cumplir agenda, es un burócrata del sistema, la bota opresora que refleja el horror en un pedacito de oficina polvorienta de esa Latinoamérica temida y a la cual parece que estamos regresando”, considera.

En El beso de la mujer araña, Jennifer Lopez interpreta a Aurora, una estrella de cine con la que Molina se imagina bailar, mientras que el mexicano Diego Luna es Valentín Arregui, el preso político.

“No fue sino hasta que vi las fotos de lo que se había hecho ya, en el estudio, que entendí que estábamos haciendo tres películas: la de la celda constreñida, oscura y dolorosa; la fantasía y el musical y la oficina era el ancla entre la realidad y la fantasía, como la visagra”, explica.

La cinta ya obtuvo nominaciones en los Critics’ Choice Awards (vestuario); Set Decorators Society of America (EU) y el Festival de Locarno (Premio del Público).

Existe otra versión, pero en forma de drama, de 1985.

