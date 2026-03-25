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La disputa legal que Brian Littrell, integrante de, sostiene con una de sus vecinas desde 2025 ha dado un giro alarmante, luego de que el cantante asegurara que tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte.

En septiembre pasado, Littrell acudió a la corte de Florida para acusar a una mujer de nombre Carolyn Hill por allanamiento y acoso; y es que, en ese entonces, el artista señaló que Hill irrumpió en la playa privada de su casa en al menos siete ocasiones.

Aunque la demanda fue desestimada a principios de este año, ahora el intérprete de "Everybody" reveló que el hostigamiento ya rebasó los límites, pues ya no es solo Hill, varios vecinos se han lanzado en su contra.

“Han hablado de quemar nuestra casa, de traer armas. Dijeron: 'Sí, las armas están permitidas en Florida'. Quieren rociarnos con gas pimienta. Quieren sacarme los dientes a puñetazos, ¿sabes?, es una locura”, dijo Brian en entrevista con Fox News.

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Por su parte, la esposa de Littrell, Leighanne Wallace expresó su preocupación por el ambiente de odio entre los miembros de la comunidad.

“Da miedo vivir en aquí con tanta gente enfadada… Nos encanta este pueblo, pero ahora no sabemos dónde comer por culpa de quienes nos odian”, comentó.

Cabe señalar que la invasión a la que Littrell se refiere, corresponde a parte de la playa que pertenece a su propiedad; sin embargo, en Florida está permitido que el público pueda hacer uso de estas zonas privada siempre y cuando sea en la “zona de transición” (una franja de hasta seis metros de la línea de marea).

El integrante de la famosa boy band presentó un nuevo recurso legal donde solicita un juicio y una indemnización de más de 50 mil dólares. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la audiencia.

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