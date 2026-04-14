En los últimos años, plataformas digitales como Wattpad se han convertido en un semillero de nuevas historias para la generación Z. En ese contexto nació “Boulevard”, la novela de Flor M. Salvador que ahora dará el salto del internet al cine.

Con más de 70 millones de lecturas, la historia comenzó como un fanfiction en línea y posteriormente llegó a las librerías, consolidándose como un fenómeno dentro del género romántico juvenil.

En un evento para fans por el estreno de su película la autora explicó que el origen del libro está ligado a su propia experiencia como lectora y creadora en la plataforma de lectura digital.

“Al inicio mi pasatiempo era escribir. En Wattpad yo crecí viendo fanfictions y mi generación se marcó por ellos. En su momento era como una fan girl que fantaseaba con sus artistas favoritos, pero con el éxito de la historia decidí seguir con los libros”, compartió Flor. M Salvador con nostalgia

A sus 27 años reconoce que “Boulevard” no busca conectar con todos los públicos, sino con quienes atraviesan etapas similares a las de sus protagonistas.

“Es una adolescente que lo escribió para una adolescente. A esa edad pensamos en el primer amor. Viene eso de la ilusión y se tocan ciertos temas que conectan con uno: la vulnerabilidad, la sensibilidad, los sueños, las esperanzas y los objetivos”, explicó.

¿De qué trata “Boulevard”?

“Boulevard” sigue la relación entre Hasley y Luke, dos jóvenes con vidas opuestas que se enamoran mientras enfrentan problemáticas como la depresión, las adicciones y las relaciones tóxicas. Más allá del romance, la historia explora el primer amor y sus consecuencias, mostrando cómo los personajes crecen a partir del dolor y las decisiones que toman.

El éxito del libro no solo se quedó en internet. La historia se expandió como saga con títulos como “Después de él”, “Antes de ella” y “Eterno”, consolidándose como una de las propuestas juveniles más populares de su generación. Ahora, con su llegada al cine este próximo jueves 16 de abril, “Boulevard” buscaría repetir su impacto, pero esta vez en la pantalla grande y llegando a adaptar más historias de su autora.

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