Más Información

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

La noche de los jueves se reservan para ver a Betty, don Armando, Mila y a Patricia Fernández, diciéndole: “¡Desgraciadas!”, a las integrantes de lo que fue, y sigue siendo “el cuartel de las feas”.

Con todo este preámbulo, cualquiera sabe que se trata de Beatriz Pinzón Solano, sí, esa Betty que en la década d elos 90 robó la atención, y sí, también el corazón de toda Latinoamérica.

Después de más de dos décadas, la secuela de aquella telenovela “Yo soy Betty, la fea” ahora se llama “Betty la fea: la historia continúa”.

Su primera entrega de episodios inició en julio de 2024, y varias cosas pasaron, algunas nuevas, otras continuidad de lo que el público vio en pantallas a finales del siglo pasado, entre ellas los no tan hábiles manejos financieros de Armando y el que Betty accesa de nueva cuenta a la dirección de Ecomoda.

Entre las historias nuevas se puede ver a Mila, la hija de Armando y Betty, quien luego de hacer alianza con Marcela, se entera de lo que su mamá pasó en aquellos años en los que fue la asistente de Armando y cerebro oculto que siempre lo sacó de todos los apuros, unos por su mala administración y otros por sus muchas admiradoras.

Ahora Betty se ha tomado unas vacaciones con su hija en Cartagena, pero la chica rechaza a su padre, al saber todo lo que le hizo pasar a Betty en sus años de juventud.

Durante su estancia en la playa, Betty se encuentra con un hombre y Aura María reaparece, convirtiéndose en una inesperada tabla de salvación para muchos.

La tensión entre Armando y Betty se hace latente, pues el hombre con el que Betty estuvo en Cartagena sigue presente, y Armando, por su parte, tiene también la opción de estar con alguien más. ¿Qué pasará rumbo a la final de la temporada?

Ana María Orozco, Jorge Alberto Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julián Arango, Zharick León y Sebastián Osorio son parte del elenco principal.

Dónde ver: Prime Video

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di. Foto: AFP / AP

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu. Foto: AFP

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer. Foto: AP

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Gal Gadot. Foto: EFE

Gal Gadot se luce en bikini azul junto a su esposo y desata reacciones en Instagram