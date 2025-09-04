La noche de los jueves se reservan para ver a Betty, don Armando, Mila y a Patricia Fernández, diciéndole: “¡Desgraciadas!”, a las integrantes de lo que fue, y sigue siendo “el cuartel de las feas”.

Con todo este preámbulo, cualquiera sabe que se trata de Beatriz Pinzón Solano, sí, esa Betty que en la década d elos 90 robó la atención, y sí, también el corazón de toda Latinoamérica.

Después de más de dos décadas, la secuela de aquella telenovela “Yo soy Betty, la fea” ahora se llama “Betty la fea: la historia continúa”.

Su primera entrega de episodios inició en julio de 2024, y varias cosas pasaron, algunas nuevas, otras continuidad de lo que el público vio en pantallas a finales del siglo pasado, entre ellas los no tan hábiles manejos financieros de Armando y el que Betty accesa de nueva cuenta a la dirección de Ecomoda.

Entre las historias nuevas se puede ver a Mila, la hija de Armando y Betty, quien luego de hacer alianza con Marcela, se entera de lo que su mamá pasó en aquellos años en los que fue la asistente de Armando y cerebro oculto que siempre lo sacó de todos los apuros, unos por su mala administración y otros por sus muchas admiradoras.

Ahora Betty se ha tomado unas vacaciones con su hija en Cartagena, pero la chica rechaza a su padre, al saber todo lo que le hizo pasar a Betty en sus años de juventud.

Durante su estancia en la playa, Betty se encuentra con un hombre y Aura María reaparece, convirtiéndose en una inesperada tabla de salvación para muchos.

La tensión entre Armando y Betty se hace latente, pues el hombre con el que Betty estuvo en Cartagena sigue presente, y Armando, por su parte, tiene también la opción de estar con alguien más. ¿Qué pasará rumbo a la final de la temporada?

Ana María Orozco, Jorge Alberto Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julián Arango, Zharick León y Sebastián Osorio son parte del elenco principal.

Dónde ver: Prime Video