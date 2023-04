Durante su reciente visita a España donde actualmente promociona la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén, la cantante y actriz Belinda hizo una revelación que sorprendió a sus fans mexicanos, que mantiene una relación de amistad con Babo de Cartel de Santa, quien le manda mensajes y comparte con ella ideas musicales.En una entrevista la revista "Glamour", realizó una dinámica donde tenía que revelar los secretos de su teléfono móvil, entre los mensajes directos que mostró estuvo uno que llamó mucho la atención en México, el del rapero Babo, de Cartel de Santa, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones.Babo le ha dedicado mensajes a Belinda varias veces, en una de ellas le pidió que "ya le levantara el castigo", en otra ocasión, en una foto escribió: "Belinda, tú y yo dando el roll en un camello, no lo sé, piénsalo, o te yuyeas?". Belinda dijo que le encantaba la música de Babo, y recomendó que lo escucharan, además, mostró un video en el que Babo aparece cantando; la también actriz, y exnovia de Christian Nodal, aseguró que el rapero suele compartirle sus creaciones musicales, como en esa ocasión.

CAZZU MÁS SENSIBLE QUE NUNCA

Desde que diera a conocer que se encuentra esperando su primer hijo, la rapera argentina Cazzu está constantemente en los medios de comunicación o en las redes sociales, esta vez durante una entrevista en el programa "Noche al dente", vivió varios momentos emotivos.Uno de ellos fue cuando le mostraron una fotografía de ella y su novio Christian Nodal en una alfombra roja, entonces compartió que al intérprete mexicano no le gusta que lo llame por su nombre, así que ella lo nombra como "mi amor" o "mi mariachi".Cazzu platicó una conmovedora experiencia que vivió y que la hizo llorar. “Por primera vez en mi cumpleaños me cantaron las mañanitas y yo lloré porque soy una maricona - entonces explicó que el motivo de sus lágrimas fue por lo lindo que canta su novio - canta muy lindo, recomendado”.También señaló que no viven una relación a distancia, sino que viven juntos en Argentina y si bien viajan mucho, "nuestra casita la tenemos acá”, dijo tiernamente Cazzu.

COMENTARIOS DE MAL GUSTO

El actor argentino Juan Soler quedó fuera del matutino Sale el Sol el viernes pasado, programa al que se había integrado por sólo unos días, pero debido a la buena respuesta del público se quedó año y medio, pero la magia terminó justo cuando el martes pasado hizo un comentario de mal gusto a su compañera Mónica Noguera. Paulina Mercado, novia de Juan Soler, chuleó las piernas de Mónica Noguera: “¡Mónica, qué piernas tienes!”, a lo que Juan Soler opinó: “Y se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben ver impresionantes”, expresó; junto a él estaba Paulina, quien se quedó seria en un primer momento ante las palabras de su novio, mientras que Mónica lo tomó con calma y le dijo que tuviera cuidado.Aunque no pasó a mayores este suceso en el programa, en las redes sociales fue duramente criticado, donde los usuarios le hicieron ver que su comentario había sido de pésimo gusto; entonces se dio a conocer de que al terminar esta semana Soler dejaría el programa, lo que hizo pensar que se debía a la polémica que se desató entorno a él, pero su compañera Ana Maria Alvarado explicó que era un cambio que ya se tenía contemplado, porque el actor tenía proyectos pendientes, entre ellos una serie y una película.

CAZZU Y NODAL COMPARTEN MOMENTO DE INTIMIDAD

Si bien desde que comenzaron su relación Christian Nodal y Cazzu han dejado en claro la química que tienen, esta semana la rapera compartió un video en su cuenta de Instagram que no fue del agrado de todos, debido a que realiza un baile subido de todo montada en su novio, dejando ver su vientre de varios meses de embarazo.Cazzu aparece en el video en la cama con el mexicano y al ritmo de reggaetón, la rapera comienza a bailar encima de Nodal y se levanta la blusa para que su pancita embarazada quede al descubierto. Aunque no aparece el rostro del cantante de regional mexicano, sí se observa su mano tatuada; el video fue eliminado de los estados de la argentina, pero ya es viral en Instagram, donde no gustó a muchos."Par de ridiculeces. No entiendo por qué ya no hay privacidad íntima entre parejas". "Debería existir una ley que límite la creación de contenidos. Que decadente está el medio artístico. Wow tremenda promoción", fueron algunos de los comentarios que se podían leer en dicha publicación, donde también hubo otros que lo tomaron con humor y desearon a la pareja que todo saliera bien con el nacimiento de su hijo.

YOLANDA ANDRADE ENFRENTA PROBLEMAS DE SALUD

Las alarmas se dispararon cuando los amigos de Yolanda Andrade comenzaron a pedir oración por ella, entonces se supo que estaba pasando por una crisis de salud que requirió que fuera hospitalizada, debido a que comenzó con un dolor de estómago y terminó vomitando sangre."Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de Salud. Gracias @marilemx, sin ti nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos y si acaso me lees Dr Edmundo G. Gracias eternas", escribió Yolanda Andrade después de haber sido dada de alta.La conductora explicó que no recuerda cómo llegó al hospital, donde estuvo todo el tiempo acompañada por su hermana Marilé, quien explicó que aún no se determina exactamente qué fue lo que le sucedió a su hermana.“Fueron varios factores que todavía están determinando los médicos esta conexión, todo empezó con el estómago, un sangrado tremendo, y vomitando también, al mismo tiempo era una situación en la cabeza entre el ojito, la parte posterior; era un cuadro que parecía que no tenía que ver, pero sí tiene que ver”, expresó la también cantante, quien aseguró que su hermana seguía recuperándose.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.