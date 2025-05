Barbie Ferreira conoce bien lo que es crecer con vacíos familiares. Estuvo rodeada de mujeres: su madre, su tía y su abuela la criaron en Nueva Jersey, nació en Queens, Nueva York, y es parte de una familia de origen brasileño.

Nunca tuvo una figura paterna presente. Por eso, cuando leyó el guion de Bob un mejor papá (Treviño Likes It), supo que quería interpretar a Lily, una joven que, tras ser rechazada por su padre biológico, encuentra consuelo en la amistad con un hombre desconocido que comparte el mismo nombre que su padre.

“Hay partes de ella con las que me identifiqué tanto… Nunca había visto tan bien descrita esa sensación de no saber cómo cuidarte a ti misma, simplemente porque nadie te enseñó. Eso fue lo que más me atrajo del guion”, comparte la actriz, conocida por interpretar a Kat en la serie Euphoria.

En Un mejor papá, Lily intenta acercarse a su padre, pero él responde con distancia y frialdad.

En medio de esa ruptura emocional, encuentra a otro Bob Treviño (John Leguizamo), con quien comienza una relación que transforma la vida de ambos.

“Lily no busca un papá, sino un espacio en el que pueda ser vista, escuchada, aceptada. Es un personaje real, alguien que ha vivido tanto en segundo plano que ya no sabe cómo existir. Conozco a muchas personas así, que pasan desapercibidas, como alguien que ves en el supermercado y no notas”, aclara Barbie.

Familias que uno elige

La película, basada en hechos reales, aborda una verdad de muchas personas: no siempre la familia que necesitas es la que te tocó.

“Las familias elegidas son muy importantes. Yo crecí rodeada de las amigas de mi mamá, que se volvieron mis tías, mi familia. Hoy, mis mejores amigos son como hermanos: nos elegimos cada día, y eso hace todo aún más especial”, explica Barbie.

Para la actriz de 28 años, este personaje representó un giro importante. Le interesaba interpretar a alguien que no se definiera por su estética ni por la intensidad de sus emociones, sino por la contención, por lo que calla.

“Después de tantos proyectos tan caóticos emocionalmente, quería contar una historia más íntima, que hablara de lo difícil que es construir confianza cuando vienes de muchas decepciones”.

La película ha ganado 13 premios del público en distintos festivales y llegará a los cines de México este 15 de mayo.

“Es una historia sobre la amistad, pero también sobre lo difícil que es dejarse querer cuando has aprendido a protegerte desde chica”, finaliza Ferreira.