Bárbara Torres vive crisis en "La casa de los famosos": llora, pide salir y lanza estrategia contra Sergio Mayer

Bárbara Torres entro siendo uno de los participantes favoritos dentro de "La casa de los famosos México", la simpatía con la que muchos la vinculaban por su personaje de Excelsa dentro de la serie "La familia P.Luche" le valió admiración por parte de otros integrantes como Wendy, sin embargo, sus cambios de humor, por estrategia o no, la menopausia y las fuertes peleas que ha protagonizado con Sergio Mayer la han colocado en una posición incómoda al grado de que Wendy y Emilio ya no saben cómo tratarla.

"Ya no aguanto más tanta violencia", le dijo Bárbara a Barby, pues asegura que Sergio Mayer la ha violentado psicológicamente, por lo que ha pedido que la nominen el miércoles de nominación y así pueda salir el domingo, convirtiéndose así en la sexta expulsada del reality; a pesar de que desde un inicio la actriz argentina dijo que "jugaría sola", y no como parte de los equipos infierno o cielo, ayer prácticamente se unió al team cielo, conformado por Jorge y la Barby.

Bárbara Torres discute con Sergio Mayer #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/LsEQEY4u3r — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 9, 2023

Bárbara ha tenido ya varias crisis dentro de la casa, primero, cuando explotó con Ferka, alegó que se debía a la menopausia que padece, luego, cuando tuvo sus encontronazos con Raquel Bigorra y posteriormente con Sergio Mayer, no sólo ha llorado y desconsoladamente, sino que también ha insultado y expresado su deseo de salir ya del encierro que la tiene "mal".

Bárbara Torres se quiere ir a su casa #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qYnGhik2Ac — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 9, 2023

Bárbara pide salir de "La casa de los famosos" y luego se arrepiente

Tras la salida de Paul Stanley, Bárbara Torres se puso triste y lloró su ausencia, a Jorge le dijo que ya no quería seguir dentro de "La casa de los famosos" porque admitía que no se sentía bien, se la pasaba llorando y creía que para el público no era grato verla así, cuando ella se dedica a hacer reír a las personas.

#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX *Barbara Torres* volvió a su papel de mártir y dice por 273848 vez que se quiere ir.

Ábranle la puerta y que se vaya con sus pataletas a su casa pic.twitter.com/xfAZyCbmAl — Nubia2 🌧 (@Nubiap38) July 10, 2023

Entre lágrimas, Bárbara dijo que ojalá todos las nominen el miércoles para que pudiera salir el domingo; sin embargo, horas después cambió de opinión y lo expresó en medio del llanto frente a todos sus compañeros; pidió perdón por haber agredido a algunos integrantes y enfatizó que desea estar hasta el final, hasta que la gente la saque.

“Siempre les enseñé a mis hijos que hay que luchar hasta el final y la verdad sí me quiero quedar lo más que se pueda, hasta el final y hasta que la gente quiera que me quede”.

Bárbara no sólo desea seguir dentro de "La casa de los famosos México", sino que va contra Sergio Mayer, pues según ella, el exdiputado es un manipulador, controlador y violento que debe de salir, por lo que Torres le propuso a Jorge y Barby, únicos integrantes del team cielo, unir fuerzas para por fin, sacar del reality a Sergio Mayer.