Más Información

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Fenómenos como la gentrificación generan el desplazamiento de espacios que hasta hace poco eran ocupados por mexicanos para que ahora lo sean por extranjeros, esto ha ocasionado protestas colectivas, y posicionamientos sociales.

Los integrantes de la Bande-Son Imaginaire saben lo que significa esto, han vivido en primera persona la expulsión de su hogar, para que los dueños de la casa puedan subir las rentas y cobrar más a aquellos que ganan en dólares.

Óscar Tanat, vocalista de la agrupación, abandonó el centro de su natal Oaxaca por este motivo.

“Hay esa sensación de que es culpa de los extranjeros, y en realidad es culpa de los locales, yo vivía en una casa del centro que rentábamos y en el momento en que los caseros se dieron cuenta de que podían hacer más dinero con los foráneos; nos sacaron, no fueron los extranjeros, fueron los locales. Tenemos que asumir que la responsabilidad es de la gente local que está generando la gentrificación”, señala el también licenciado en Antropología por la ENAH.

Con esto también explica que las tradiciones de su localidad se han desdibujado para que los extranjeros puedan disfrutarlas, dejando de lado el significado cultural primario para pasar a simple entretenimiento, al grado de que, asegura, hay quienes rentan tumbas para el Día de Muertos.

“Nuestras tradiciones son objeto de comercialización, nosotros nos acabamos de enterar que para Día de Muertos hay quienes rentan tumbas para que los extranjeros vivan la experiencia de esta celebración, una perversión absoluta”, comparte preocupado el músico.

Por ahora Oscar Tanat, su hermano, Heri Ángelo Tanat y Bram Hernández, llevarán un poco de su visión al público en escenarios como el del Teatro Metropólitan, en el que se presentarán mañana para estrenar su sencillo “Disco”.

La Bande-Son Imaginaire explica que desde sus inicios buscaba despegarse de los clichés que glorifican la identidad nacional, pero desde la frontera prehispánica antigua y el mariachi, temas que no se verán en su show de mañana.

“Quieren hacer algo mexicano recurriendo al mariachi o lo prehispánico, clichés que creen que les da identidad, nosotros retratamos la imagen de un México profundo y vivo, un México prehispánico son los indígenas muertos, se les glorifica a ellos y se les desprecia a los vivos en una doble moral”, menciona Tanat.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”. Foto: Instagram/AFP

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46)?. Foto: Kelly Noonan IG / AP

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46 años)?

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims. Foto: AP

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez “roba miradas” con su vestido “soñado” en el Festival de Cine de Venecia