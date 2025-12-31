“La Casa de los Famosos México 2025” se desinfló en el cine. La gran final del pasado 5 de octubre, en la que salió triunfador el regiomontano Aldo de Nigris, contrastó ostensiblemente con los números alcanzados por el episodio definitivo de 2024, que se convirtió en fenómeno de taquilla.

¿Pero qué pasó?. La final 2025 apenas y contabilizó 2 mil 500 admisiones para verla en la pantalla grande, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

La cifra sería respetable porque se trató de una “función” única y prácticamente habría llenado todo un complejo exhibidor de 10 salas.

Pero la verdad es que palideció y fue “pateada” prácticamente por su antecesora, donde alzó la mano Mario Bezares y estaba el controvertido Adrián Marcelo. La edición 2024 de LCDLFM puede presumir haber convocado a 30 mil personas para ver su desenlace, es decir, vendió 15 veces más boletos que la de 2025.

¿Fracaso y preocupación con miras a la 2026? El cine finalmente era una salida más a la final, lo importante fueron las diez semanas de competencia que hubo en la pantalla chica.

Rosa María Noguerón, productora de la emisión, dijo que no sólo se estaba trabajando en la cuarta edición a realizarse en el próximo verano, sino en la quinta.

"Traemos un peso muy grande detrás de los hombros, los números de la temporada pasada fueron increíbles; el reto comercial se cumplió con creces, (ahora) Endemol no para de pensar en nuevas ideas, trabajando con nosotros para lograr que, la cuarta temporada, vuelva a paralizar a México, que vuelva a ser del interés de niños, abuelitas, adultos", expresó la ejecutiva en un encuentro con la prensa.

Y de cierta manera tiene razón, por en términos numéricos mientras la final reciente contabilizó más de 43 millones de sufragios, la del 2024 apenas rebasó los 39 millones.

Pero en cine no se reflejó esa superioridad. Con las 2 mil 500 admisiones del reality, la CDLFM se quedó en el escalafón 389 de la lista final 2025 de la Cámara, en contraste con el 221 de la anterior.

Su sitio la coloca apenas en la segunda mitad de las más de 600 cintas estrenadas en este año. Y fue rebasada sin problemas por títulos como el mexicano “Efímera”, una pequeña exhibición de “Duna Parte 2”, el documental “Benedetti: 60 años con luz” y el relanzamiento de “Casper”.

Y superó con trabajo al documental nacional “Hilando sones”, el reestreno del clásico “Rocco y sus hermanos” y la independiente “Lumbresueño”.

rad