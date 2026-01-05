Más Información

Avatar: Fuego y cenizas superó la marca de los mil millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la cuarta película dirigida por James Cameron en alcanzar ese umbral, después de Avatar, Avatar: El camino del agua y Titanic.

La tercera entrega de la saga ambientada en Pandora acumula hasta ahora mil 80 millones de dólares globales, con 306 millones recaudados en Estados Unidos y más de 770 millones en el mercado internacional, de acuerdo con reportes de la industria difundidos ayer por el medio especializado Deadline.

El desempeño de Avatar: Fuego y cenizas forma parte de un periodo ampliamente dominado por Disney en la taquilla internacional.

Junto con Zootopia 2 y Lilo y Stitch, la película integra el grupo de los tres títulos más taquilleros de 2025 a nivel global, superando a otros estrenos de alto perfil como Jurassic World: Renace y Una película de Minecraft, que también tuvieron recorridos sólidos pero quedaron por debajo del bloque líder.

En el balance internacional, la cinta dirigida por Cameron ha mostrado una fuerte estabilidad en mercados clave como Japón, Reino Unido, México, Brasil y China, además de un desempeño destacado en formatos premium.

Tan solo en salas IMAX, la película ya figura entre los títulos más exitosos en la historia del formato.

Zootopia 2 mantiene un ritmo histórico al consolidarse como uno de los mayores éxitos de la animación , mientras que otros lanzamientos recientes como La empleada doméstica y Song Sung Blue han contribuido a un arranque de año sólido, confirmando la recuperación sostenida del mercado.

