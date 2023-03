Así luce Bárbara Feldon, protagonista de "Superagente 86" a los 90 años

Una de las series de televisión más icónicas de todos los tiempos es "Superagente 86", la cual contó con el protagónico de Don Adams, como Maxwell Smart, el agente 86, y Barbara Feldon, como la agente 99. La serie estuvo al aire desde 1965 hasta 1970 y parodiaba a las películas y series de espías, una mezcla de James Bond y el inspector Clouseau.

Gracias a la serie "Superagente 86", Barbara Feldon se convirtió en todo un ícono de la época, e incluso fue el amor imposible o el crush de cientos de personas al rededor del mundo. Recientemente Barbara cumplió 90 años y si bien ya no se desempeña como actriz, cada cierto tiempo atiende diversos eventos y premiaciones como invitada.

Actualmente Feldon vive sola en Nueva York y es una apasionada de la literatura. Alejada del ambiente artístico, se dedica a la lectura y también escribe. Incluso tiene publicado un libro de autoayuda titulado 'Vive solo y ámalo', dedicado a las personas solitarias como ella. También ha hecho un curso de decoración de interiores, uno de sus pasatiempos favoritos.​

Feldon se retiró de la actuación porque después del éxito de "Superagente 86", el público la había encasillado en el papel de la Agente 99. “Estoy orgullosa de ese papel, pero me gustaría demostrar que puedo interpretar dramas, ciencia ficción o aventuras como cualquier otra actriz”, reflexionó hace muchos años la actriz.



Foto: Barbara Feldon en la actualidad. Fuente: Twitter @showmundialshow

En 1980 se estrenó la película 'El disparatado Superagente 86', pero Feldon no formó parte de ella. Sí integró el elenco de una versión nueva de la tira que se hizo en 1995 y solo duró 7 episodios por resultar un fracaso estrepitoso en cuanto a audiencia. Luego, en 1995 protagonizó el show 'Love for Better or Verse' en el York Theatre de Nueva York y en 1997 se retiró de la televisión tras aparecer en un episodio de la sitcom 'Chicago Sons'.​



En 2006 realizó su último trabajo como actriz en la película 'The Last Request', y luego se dedicó a la escritura como mencionamos en párrafos anteriores. “Siento que hay que ver la vida desde un contexto más amplio que solo una visión total de éxito o de ser lo suficientemente bueno. Si buscás la perfección, nunca llegarás ahí”, dijo Barbara Feldon.