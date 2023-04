Así fue la última escena que hizo Julián Figueroa en la TV

“La verdad para mí la felicidad es ésta, estar con mi hijo y contigo”, le dice el personaje Leonardo Santos, interpretado por Julián Figueroa, a su novia en el capítulo final que tuvo la telenovela “Mi camino es amarte” que se transmitió el 12 de marzo por el canal Las Estrellas.

Con este papel, Julián tuvo su debut y despedida en el mundo de las telenovelas, aunque anteriormente ya había actuado en la pantalla chica, para otro tipo de formatos, pero nunca había estado de manera formal en un melodrama.

“Es un cuate muy soñador, es un hombre que se dedica a ser trailero, pero su verdadero sueño es ser cantante y está luchando por ello, tiene una musa que lo impulsa y creo que va a conseguir sus sueños”, fue como en entrevista con EL UNIVERSAL describió Figueroa a este personaje.

Lee también: “Mi vida personal es problema mío y de nadie más”, decía Julián Figueroa

Otras participaciones de Julián Figueroa

Antes de esta producción de Nicandro Díaz, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian había trabajado en pequeñas participaciones en otros proyectos como series, así como en obras de teatro.

Por ejemplo estuvo en la bioserie de su papá “Por siempre: Joan Sebastian”, que produjo Carla Estrada en el año 2016. en donde encarnó al mismo “Poeta del pueblo” en su etapa más juvenil.

También trabajó en el programa “Como dice el dicho”, de Televisa y en montajes teatrales como “Rumba y pasión”, en esta última fue la primera vez en la que actúo, sin tener conocimientos previos en esta disciplina artística.

“Es la primera vez que estoy en una telenovela, así formalmente”, nos contó Julián durante la presentación de la telenovela “Mi camino es amarte”, a un costado del Estadio Azteca el pasado 3 de noviembre.

En ese momento el cantante en todo momento se mostró sonriente y accesible para entrevistas, así como para posar para las cámaras fotográficas; nos compartió como fue su experiencia con los tráilers.

Lee también: ¡Lamentable! Murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Actuar, todo un reto

“Sí tomé clases para manejar tráiler, durante una semana, es bastante complicado por cierto, creo que valió la pena cada momento para poder interpretar correctamente a Leonardo”, afirmó.

Vistiendo de jeans, un sombrero y camisa de cuadros azules con negros, un poco desabotonada con lo que se le permitía ver su tatuaje que tenía en el pecho, fue como llegó aquella vez a su último proyecto que haría en la televisión.

“El actuar en general me genera muchos retos, hacerlo bien requiere de talento, de una buena dirección y de buenos compañeros, creo que he contado con todos esos elementos”.

Este joven, quien murió este domingo a los 27 años de edad, se identificó mucho con su personaje en “Mi camino es amarte”, cuya última escena aparece cargando a un bebé y dándole un beso a su amor.

“Me identifico totalmente, somos pasionales, somos soñadores, somos leales, somos valientes, personas que cometemos errores y rectificamos y que luchamos siempre por nuestros sueños.

“El conflicto que tiene mi personaje es que al principio su familia no cree en él, no lo apoya, también que en algún momento de la relación con Chuchita, le llega una tentación de una mujer muy famosa que lo quiere apoyar y eso es una problemática a la que se va a enfrentar, pero no te quiero decir spoilers”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd