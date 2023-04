“Mi vida personal es problema mío y de nadie más”, decía Julián Figueroa

A Julián Figueroa, fallecido este domingo a los 28 años de edad, no le gustaba tener que dar explicaciones de lo que pasaba en su vida privada, sin embargo aún así lo hacía, sobre todo cuando se tocaban temas relacionados a su rehabilitación por adicciones.

“Para empezar yo no tendría que estar diciendo estas cosas, porque son de mi vida privada, creo que todas las personas viven sus problemáticas de forma privada, con sus seres queridos, no veo por qué los actores no tenemos el mismo derecho que cualquier ser humano.

“Se me hace una invasión terrible a la intimidad de una persona, pero bueno, si es de tanta incumbencia, sí, sí estoy rehabilitado, estoy en una etapa maravillosa con mi esposa”, señaló a EL UNIVERSAL.

“Mi vida personal es problema mío"

Durante la presentación de la telenovela en la que participó “Mi camino es amarte”, a un costado del Estadio Azteca, el cantante afirmó que quería dejar muy claro que lo que él vendía era su trabajo, su voz, actuaciones y composición.

“Mi vida personal es problema mío y de nadie más, sólo le rendiré cuentas a mi familia, a mi mismo y a Dios”, comentó en entrevista la noche del 3 de noviembre del 2022.

Los últimos meses de vida de Julián tuvo el apoyo de su familia, quien lo motivaba para salir adelante en los momentos más difíciles, según decía.

“Mi esposa es un pilar muy importante, sino el más importante en mi vida, es una mujer magnífica, una excelente madre y creo que sin ella no estaría en donde estoy en este momento celebrando en un momento tan bonito, me ha ayudado mucho en esta transición.

“Viví momentos oscuros, complicados, en los cuales ciertas personas me echaron la mano, fueron importantes en levantarme, pero gracias a Dios salí adelante y estoy ahorita cumpliendo un sueño maravilloso”.

¿Qué aprendió de los momentos difíciles de su rehabilitación?

Al ser cuestionado sobre qué aprendió de los momentos difíciles que vivió, en especial durante su rehabilitación, Figueroa respondió lo siguiente.

“Todos los seres humanos en los momentos difíciles es cuando realmente logramos un aprendizaje, los momentos de felicidad están para disfrutarlos y los momentos duros son para aprender.

“Gracias a Dios creo que tengo la capacidad de aprender en los momentos duros y le doy gracias a Dios de poder estar aquí celebrando ‘Mi camino es amarte’”.

