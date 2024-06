Paola Núñez: ir a EU hoy ya no es necesario

Cada que a Paola Núñez, actriz de La purga y Resident evil, le preguntan sus colegas si vale la pena ir a probar suerte a Estados Unidos, su respuesta es un no categórico.

La tecatense radica en el país del norte desde hace nueve años y ha logrado trabajar con actores como Pierce Brosnan y Carla Gugino, pero su experiencia le dice que no es la mejor opción en estos momentos.

“Y no porque crea que tomé la decisión incorrecta, sino porque cuando yo me fui era un momento en que las plataformas (streaming) no existían, así que la única opción para trabajar era allá; hoy no es necesario mudarse, ahora todo el mundo manda sus tapes (videos) a donde sea, todo es digital, yo tuve que hacerlo presencial”, explica.

Cuando se fue, Paola era una de las figuras de la tv mexicana. Su papel de chica fresa en la telenovela Amor en custodia y sus frases pintorescas ”compra un mapa y ubícate” y “me tapo un ojo, me tapo el otro, ¡y nada que ver!” la catapultaron mediáticamente. También comenzó a ser figura del cine nacional con Los inadaptados, Detrás del poder y El más buscado, pero necesitaba más y partió del país.

“Fue empezar a abrirme un camino que no ha sido fácil (en Estados Unidos), es de subida, pero ahí voy poco a poco cumpliendo sueños y metas”, añade.

Con Will Smith

A Paola se le puede ver en cines como parte del elenco de la cinta Bad boys: ride or die, la nueva entrega de la saga de dos agentes poco ortodoxos, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

Es el retorno de la mexicana a la historia, luego de que en la pasada película debutó como Rita, una policía que hace uso de la tecnología para resolver casos y que “choca” con el personaje de Smith, quien prefiere seguir sus instintos.

“Conocimos a Rita como esta persona estructurada, cerebral, metódica y muy racional, pero ahora vemos que eso le trae consecuencias que no necesariamente son las mejores”, describe la actriz.

“Además ahora ya tiene un nivel de poder, ya es capitana y sigue las reglas, pero en algún momento piensa que tal vez es mejor seguir los impulsos”, añade.

Su personaje fue de las primeras mujeres, en el mundo de Bad Boys, que no es la chica a la que hay que salvar, sino que tiene fuerza para decidir y actuar.

“Es interesante ver a un personaje tan fuerte e inteligente cometiendo errores en el proceso, pues es algo que es humano y normal, de no darse cuenta de las banderas rojas, tanto en el mundo laboral, como en el plano sentimental, y eso para mí es mejor, porque se empatiza con él”, destaca la actriz.

A diferencia de la anterior entrega, en esta ocasión Paola no practicó mucho el uso de armas, pero se preparó para una escena de pelea en un elevador.

“Se usó una cámara de 360 grados, no podía haber cortes y fue divertido, ahora espero que al final haya quedado bien todo”, dice.