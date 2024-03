Porque tú lo vales”: L'Oréal Paris honra a las Mujeres Mexicanas

Hace casi seis décadas, la emblemática marca francesa, L'Oréal Paris trascendió fronteras para llegar a México. Desde su fundación en 1909, esta marca ha sido un faro de empoderamiento femenino, elevando la belleza, feminidad y naturalidad de la mujer a través de sus productos e innovaciones que han revolucionado la industria.

En un momento histórico en el que la voz de las mujeres resuena con fuerza en todos los rincones, L'Oréal Paris, que llegó hace 60 años a tierras mexicanas, las celebra con su icónico lema "Porque tú lo vales".

Esta campaña reúne a siete embajadores mexicanos que inspiran desde diferentes ámbitos, destacando su fuerza y determinación.

L'Oréal Celebra a las mujeres mexicanas

Como una marca comprometida con el empoderamiento femenino, L'Oréal Paris reconoce que la belleza va más allá de lo estético.

Por ello, ha reunido a destacadas figuras como la actriz Renata Notni, la cantante Mia Salinas, Katya Echazarreta ingeniera electrónica y la primera mujer mexicana en viajar al espacio, y al reconocido maquillista Luis Torres, entre otros embajadores. Estos embajadores no solo representan la belleza en su sentido tradicional, sino que también encarnan la fuerza, la determinación y el valor que todas llevamos dentro.

“Me llena de orgullo unir mi voz con L'Oréal Paris para difundir la belleza inclusiva y el empoderamiento femenino. El valor y el amor propio son aspectos que siempre he tratado de promover como figura pública, y me siento muy orgullosa de hacerlo de la mano con L'Oréal Paris”, expresó Renata Notni para EL UNIVERSAL.

Por su parte, Mia Salas comentó por qué se deben empoderar a las nuevas nuevas generaciones de niñas y mujeres. “Es muy importante, no solo con el maquillaje ni el peinado, todos los días debemos de recordarnos el valor que tenemos, de lo que somos capaces de hacer como mujeres y creo que esa también es la misión de L'Oréal mexicana. ‘Porque tú lo vales’ es una frase muy fuerte que todas las mujeres deberíamos de tener presentes, desde las más pequeñas hasta las más grandes”, comentó.

FOTO: Gabriel Pano/El Universal

"Porque tú lo vales” 50 años de recorrido

En el mes del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el evento del lanzamiento de la campaña “Porque tú lo vales”, en el Museo Soumaya, ubicado en la Ciudad de México, para celebrar a cada una de estas mexicanas que alzan la voz y rompen barreras para cumplir sus sueños.

Ante ello, el director de L'Oréal, John Caselaw, dijo que “este eslogan es un emblema que representa el empoderamiento femenino, significa decirles a las mujeres que ellas lo valen, que no acepten un no, que luchen por sus sueños, porque ellas lo valen”.

La campaña con el emblemático lema “Porque tú lo vales” de L'Oréal Paris, nos muestra su posición líder en la industria de la belleza, defendiendo y celebrando el empoderamiento femenino mientras desafía los estereotipos con una visión contemporánea de la feminidad, con la meta de establecer la autoestima como un derecho universal, no como un privilegio.

Algunos de los embajadores de la marca compartieron sus inspiradoras historias, entre ellas la de Katya Echazarreta, pionera en su campo como la primera mujer mexicana en alcanzar el espacio, y Luis Torres, un maquillista profesional reconocido en el mundo del espectáculo.

“Las palabras 'Porque tú lo vales' son un referente para mí. Porque cuando todo el mundo te dice que no, y todo el mundo te dice que lo que quieres lograr es imposible [...] Lo más importante realmente no es el esfuerzo, no es la preparación, no es el estudio, es creer que sí puedes lograrlo, porque si no crees de corazón que algo así puede ser imposible para ti, entonces no va a ser imposible para ti, te estás dejando llevar por esas palabras. Y cuando realmente queremos lograr estas cosas o queremos lograr ese cambio, la persona que tiene que creer al mil por ciento desde el inicio hasta el final eres tú, porque tú lo vales”, mencionó Katya.

No solo se empoderan a las mujeres con esta frase, sino también a los hombres que forman parte de la industria del maquillaje, como es el caso de Luis Torres, maquillador profesional que ha alcanzado el éxito gracias a su trabajo y dedicación desde hace 18 años. "Ser el primer hombre en estar aquí es muy importante para mí. Demuestra que hay muchos hombres que amamos, respetamos y admiramos a las mujeres. Para mí es sumamente relevante”, comentó.

“Como maquillador, siempre creí que nuestro lugar estaba detrás, no delante, pero es increíble poder colaborar con L'Oréal para crecer juntos en el empoderamiento de la mujer", agregó.

Aunado a ello, recomendó sus productos favoritos de L'Oréal, donde consideró que Matte Resistance es un labial que se puede utilizar en cualquier momento del día, no solo en los labios, sino también como rubor. Además, mencionó que "Panorama" es una máscara de pestañas resistente al agua buenísima.

FOTO: Gabriel Pano/El Universal

Empoderando a las mujeres mexicanas

Este evento de L'Oréal Paris se presenta en un momento crucial para la sociedad mexicana, donde el empoderamiento de las mujeres y la lucha por la igualdad de género son temas prioritarios.

La campaña “Porque tú lo vales” cobra una relevancia aún mayor al resaltar el valor intrínseco de cada mujer y al celebrar su diversidad y logros.

L'Oréal Paris no solo promueve una visión más inclusiva de la belleza, sino que también impulsa un mensaje de empoderamiento que resuena en toda la sociedad.

La iniciativa no solo reconoce el papel fundamental de las mujeres mexicanas en todos los ámbitos de la vida, sino que también se compromete a seguir siendo un aliado en su camino hacia la igualdad y el empoderamiento.