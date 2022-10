Así fue la inesperada muerte del manager de Julio Iglesias, Alfredo Fraile

Julio Iglesias es actualmente uno de los mejores cantantes de España, pero el intérprete de “Me olvidé de vivir” también logró consagrarse a nivel internacional.

Una de las personas que se encargó de que Julio Iglesias lograra la fama internacional fue Alfredo Fraile, su manager. Fraile e Iglesias trabajaron codo a codo durante 15 años, pero un día el manager decidió abandonarlo.

¿Por qué Alfredo Fraile dejó de ser el manager de Julio Iglesias?

Alfredo Fraile aseguró en una entrevista que dejó a Julio Iglesias por ser “un profundo egoísta”. Luego decidió trabajar con Adolfo Suárez, Bertín Osborne y Silvio Berlusconi.

¿Quién era Alfredo Fraile?

Alfredo nació en Madrid en 1943 y en 1969, mientras trabajaba como fotógrafo, un amigo suyo le pidió que le diera una mano al asesor de imagen de Julio Iglesias. Alfredo lanzó a Iglesias al mercado internacional, y para ello se llevó al cantante a Miami.

¿De qué murio Alfredo Fraile?

Alfredo Fraile murió en el 2021 a sus 78 años debido a complicaciones derivadas por el Covid-19. Estuvo ingresado por más de un mes en la Fundación Jiménez Díaz en España pero no logró sobrevivir al virus. Ante la noticia de su deceso Julio Iglesias se mostró muy abatido.



¿Cómo era la relación de Julio Iglesias con Alfredo Fraile?

Su amistad y su relación de trabajo duraron hasta 1984 cuando el manager abandonó a Iglesias por su “egoísmo” y porque se cansó de que el cantante bromeara con que “ambos dormían en la misma cama”. Alfredo tenía 6 hijos junto a María Eugenia Peña y decidió quedarse en Miami.

En el 2014 Alfredo Fraile realizó una declaración polémica sobre la relación que Iglesias mantenía con sus hijos mayores: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias. Según Alfredo, cuando Julio Iglesias decía que quería ver a sus hijos Chábeli, Julio José y Enrique, la mayor daba un respingo. “Será que ha llegado el fotógrafo del ‘Hola’ y quiere que vayamos a posar”, decía Chábeli.

Pero eso no fue todo, ya que Alfredo Fraile también reveló un momento íntimo que vivió con Iglesias donde el cantante, con lágrimas en los ojos, le confesó: “Te tengo envidia, Alfredo. Envidio la familia que has creado y que yo no he podido tener”.