Así fue el primer concierto de Alex Fernández en la CDMX

Alex, el nieto de Vicente Fernández, e hijo de Alejandro, se presentó por primera ocasión en un recinto de la Ciudad de México, esta vez en el Teatro Metropólitan.

"Esta es mi primera vez en este teatro, y además mi primer concierto en la Ciudad de México, así que a partir de ahora ustedes se pueden llamar mis padrinos", compartió el más joven de la dinastía Fernández.

Con un traje de mariachi color vino, un sombrero típico del mismo, y acompañado del tradicional Mariachi Nuevo Azteca, mismo que siempre acompañó al fallecido Vicente Fernández en todos sus conciertos, Alex, comenzó el repertorio con uno de los temas que inició su carrera, "Esta vida".

Pero antes el mariachi compuesto por 8 integrantes, interpretó un clásico de las tierras del cantante, "Guadalajara".

Luego de cinco canciones de su propia discografía, comenzaron los homenajes. El primero para uno de los compositores más importantes que ha dado México, "Es porque te quiero", del Divo de Juárez Juan Gabriel, puso a bailar al Metropolitan.

Poco después las únicas invitadas del concierto llegaron, que además de apadrinar a Alex en este recinto, le dieron confianza para seguir su presentación. Isabel y Mayte Lascuráin, integrantes de Pandora aparecieron en el escenario para junto con el joven Fernández interpretar uno de sus clásicos "Como te va mi amor" y después "De qué manera te olvido" compuesta por Federico Méndez e interpretada en su momento por Vicente Fernández.

Foto: Ocesa/José Jorge Carreón.

Y continuando con el repertorio que su abuelo en algún momento interpretó, Alex dedicó cuatro canciones a su abuelo.

"Les pido porfavor que canten muy fuerte conmigo, que se escuche hasta el cielo", pidió Alex a su público.

"Estos Celos", "Las llaves de mi alma", "Bohemio de afición", y "Lástima que seas ajena", fueron las canciones de dicho homenaje, pero ahí no terminó.

Después de un breve descanso, Alex volvió para interpretar tres clásicos de la canción de mariachi, y puso a cantar a todo pulmón a su gente.

"Hace unos días me dio una tos terrible, pensé que no iba a poder venir hoy, pero Dios me ayudó y ahora quiero que me ayuden ustedes", compartió el cantante.

"Mujeres divinas", "Volver volver", y "El rey", fueron los clásicos con los cuales dio cuenta de su preparación y se despidió de su público de la Ciudad de México.



