Aseguran que Sylvia Pasquel asistió a la boda de su nieta Michelle Salas fracturada

Michelle Salas ya le dio el "sí" a Danilo Díaz Granados, sin embargo, la celebración nupcial continua, pues la boda se celebra en tres tiempos desde el pasado viernes, y entre los detalles que algunos medios han publicado se encuentra la presunta noticia de que el jueves Sylvia Pasquel sufrió una grave caída que le produjo una fractura en un de sus piernas, por lo que presumiblemente se presentó a la boda con una férula, sin embargo, la primera actriz no ha desmentido ni confirmado dicha información,

Las primeras imágenes de Salas y Díaz Granados como marido y mujer ya circulan en internet, luego de que "Vogue" obtuviera la exclusiva de la unión matrimonial, para la cual, la influencer pidió a sus familiares y amistades más cercanas que se trasladaran a Italia, luego de batirse entre "Il Bel Paese" y México como sede para llevar a cabo la boda que soñó desde que era una niña.

Sylvia Pasquel es la madre de Stephanie Salas, quien tuvo a Michelle a lado lado de Luis Miguel hace 34 años. Foto: Vía Instagram oficial.

Su abuelita, la primera actriz Sylvia Pasquel, fue una de las primeras que aterrizó en el viejo continente, pues desde principios de octubre compartió diferentes publicaciones de Instagram, donde se le puede ver disfrutar de las zonas turísticas de Atenas, Rodas y Estambul.

Pero al parecer, durante su paseo por tierras italianas, la actriz de 47 años sufrió una fractura que la habría llevado a ser hospitalizado, de acuerdo con lo reportado en el programa "La esquina de las primicias", transmitido en Bandamax.

En el programa de espectáculos, conducido por Marie Claire Harp y Gil Barrera, se dicho anoche que la actriz de "No seré feliz pero tengo marido" se habría caído el jueves, un día antes de que dieran inicio las festividades en torno a la boda de Michelle, para que utilizó ya dos vestidos, y este domingo, usará el último de ellos, todos diseñados por Dolce & Gabanna, una firma italiana con la que ha colaborado de cerca desde hace años.

El trascendido fue dado a conocer por el periodista y deje de prensa Emilio Morales, quien en el pasado ha asegurado que cuenta con una relación muy estrecha con la dinastía Pinal, debido a que tiene una amistad con la matriarca de la familia, como ha demostrado en sus redes sociales donde comparte fotos con la "diva".

"Ahora, quiero darles una primicia, resulta que hace tres días, la abuela de Michelle Salas, quien se casa este sábado, sufrió un accidente en Roma, se cayó, se fue al hospital, estuvo hospitalzada" destacó.

Morales consideró que lo más probable es que "la Pasquel", como se le conoce en el medio, salga a desmentir dicho trascendido, para evitar las alarmas en torno a la boda de su nieta de 33 años, pero él asegura que el accidente sí sucedió y que, de hecho, afectó la misma pierna que la actriz se fracturó hace unos años.

"Hace unos años ya se la había fracturado, a mi me tocó cuidarla en su casa de aquí del Pedregal; iba yo a ver a Sylvia Pasquel, la ayudaba en sus terapias y tal y ahora se cayó estando en Roma, a dos días de la boda, fíjate no se quiso llevar a su mamá doña Silvia Pinal para no lidiar con alguien y se resulta que se cayó", detalló.

