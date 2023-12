Armando Navárrez dice no al corrido tumbado

En una época donde los corridos tumbados están dándole un nuevo aire al regional mexicano, con sus letras crudas y hasta explícitas, el cantautor Armando Navárrez prefiere ir contracorriente y ofrecer algo diferente al público con su propuesta musical.

“Considero que la música juega un papel muy importante dentro de la sociedad, que entre lo bueno y lo malo las artes son un factor para saber de qué lado de la balanza vas a estar; aunque la música en general es hermosa y cualquier propuesta es digna de escucharse, hay que prestar atención al mensaje, si aporta de manera positiva o negativa, por eso esto no se trata de tendencias sino de ser coherente con lo que uno cree y siente”, dijo Navárrez.

Fue en 2016 cuando decidió comenzar a escribir sus propias canciones y hasta 2021 dio a conocer su primer sencillo, “No soy el mismo”, le siguieron “Realidad de nuestro amor”, “Viejos recuerdos” y desde hace un par de semanas “Te informo”, las cuales ya se encuentran en su canal de YouTube, y en otras plataformas digitales.

Respecto a “Te informó”, refiere que se trata de un tema ideal para dedicar a algún ex “tóxico”.

“Esta canción la hice pensando en esas parejas que han terminado, pero una persona ya dio vuelta a la página y la otra no, por lo que vuelve aparecer cuando ya se buscan otros horizontes, así que es una canción para dedicar y creo que es lo más radical que he hecho hasta el momento, con mucha verdad”.

El músico chiapaneco ha decidido ir explorando en el mercado lanzando hasta el momento sólo sencillos, pero en febrero, después de presentar una canción más, “Para qué me engaño”, ahora sí presentar un EP con canciones inéditas, además de otros covers.

“Reuniré un poquito de la música de la cual soy admirador y enfocado a mi ADN, que es el regional mexicano, son canciones que todos conocemos, por ejemplo, de Marco Antonio Solís está ‘Mi eterno amor secreto’, de Joan Sebastian está ‘Me gustas’ y ‘Amorcito mío’; de Carín León elegí ‘Dame un beso’ y ‘Dime adiós’, por mencionar algunas”, detalló el intérprete.

Armando explicó que aunque pueda parecer extraño que siendo de Chiapas cante música de banda, aseguró que en esa región es muy popular este género y que en su pueblo natal, Teopisca, a pesar de ser un lugar pequeño, había unas 10 o 15 bandas, así que creció escuchándolas, razón por la que quiere continuar con ese legado.

“Creo mucho en la fusión de sonidos, en lo particular me gusta mucho el country y lo he mezclado con el mariachi y el norteño y he tenido resultados muy buenos; el regional mexicano es una base muy sólida y hacer esto le da un toque muy especial”, destacó.