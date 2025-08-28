Más Información

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

Ubican obra robada por los nazis, en Argentina

Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

Un siglo del  art déco, estilo que vistió de modernidad a la Ciudad de México

La estrella estadounidense anunció este jueves su regreso en 2026 a los escenarios con "The Eternal Sunshine", su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

La intérprete de "7 Rings" compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California, y pasarán por otras ciudades como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago para luego saltar a Londres, donde actuará el 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, "Eternal Sunshine", una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre, en lo que supone el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next".

Desde entonces, la cantante se ha centrado en proyectos como , donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Oscar, de los cuales ganó dos.

