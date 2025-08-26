La actriz Ariana Grande, la brasileña Fernanda Torres, la puertorriqueña Adria Arjona y el director español Albert Serra figuran entre los 534 artistas y ejecutivos de la industria del cine que la Academia de Hollywood invitó a sumarse a su organización.

"A través de su compromiso con el cine y con la industria cinematográfica en general, estas personas excepcionalmente talentosas han hecho contribuciones indelebles a nuestra comunidad cinematográfica global", expresaron en un comunicado el director general de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Janet Yang.

¿Quiénes son los nuevos invitados de la Academia?

Entre los invitados de este año destacan la británica Gillian Anderson (“El último rey de Escocia”), la mexicana Adriana Paz (“Emilia Pérez”), Aubrey Plaza (“Emily la criminal”) y la estadounidense Monica Barbaro (“Un completo desconocido”).

También figuran reconocidos intérpretes de Hollywood como Sebastian Stan, Jeremy Strong (“El aprendiz”), Margaret Qualley (“La sustancia”), Andrew Scott (“Todos somos extraños”) y Jason Momoa (“Duna”).

Adria Arjona y Jason Momoa en el Festival de cine de Cannes. Foto: EFE

El listado incluye además a la ganadora del Óscar a mejor actriz en la pasada edición, Mikey Madison, por su papel en la aclamada “Anora”. Su compañero de reparto, Yura Borisov, también fue invitado, al igual que Kieran Culkin, vencedor en la categoría de mejor actor de reparto por “Un dolor real”.

Directores y creadores

En el apartado de dirección resaltan Albert Serra (“Tardes de soledad”), la nominada al Óscar Coralie Fargeat (“La sustancia”), el brasileño Gabriel Mascaro (“O último azul”) y el mexicano David Pablos (“El baile de los 41”).

Asimismo, se suman Yuval Abraham y Basel Adra, directores del oscarizado documental “No Other Land”, que obtuvo gran reconocimiento internacional.

La lista también contempla personalidades de áreas técnicas y artísticas como fotografía, edición, sonido, dirección de casting, representación de artistas, guion, efectos visuales y diseño de producción, entre otras categorías.

Diversidad en los AMPAS

Con esta nueva generación de integrantes, “la Academia se compondrá por un 35 % de mujeres, un 22 % de comunidades subrepresentadas y un 21 % de miembros internacionales”, informó la organización.

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (California, EE.UU.).

EFE