No faltan los comentarios en torno a la tirria que le tienen a Arath de la Torre en el programa “Hoy”, lo cierto es que más allá del matutino, tiene su fandom y a medio mundo del espectáculo apoyándolo, pues desde que lo nominaron y mostró su lado más vulnerable al ver el video de sus hijos, las celebridades no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo. Primero en la fila estuvo el comediante Luisito Rey, quien dejó un mensaje en Instagram diciendo: "Arath, si estás leyendo esto, tú puedes we, neta. "Sargento Rap tampoco se quedó atrás: "Estamos contigo". El actor Julián Gil apareció con un mensaje contundente: "Fuerza crack, usted puede con eso y más… Hasta el final". Pero la lista no termina ahí. Desde Vanesa Villagrán, hija de Carlos Villagrán, hasta Poncho Lizárraga de El Recodo, pasando por Wendy Guevara, Burrita Burrona, Emmanuel Palomares, Cecilia Galliano, Julio Camejo, Fátima Torre, Isabel Lascurain de Pandora, Mariana Seoane y Marisol González.

Con playeras, gente de Karime Pindter promueve el voto en LCDLF

En la guerra por la permanencia dentro de “La Casa de lo Famosos: México” todo se vale, de ahí que la gente de Karime Pindter está haciendo campaña enviando playeras a programas de tv para que voten para que la influencer permanezca en el reality show, lo que ha causado lo mismo burlas y videos creados con inteligencia artificial que comentarios de apoyo, como los de Martha Figueroa y Juan José Origel, quienes agradecieron y exhibieron el presente (unas playeras) en su programa de Unicable, algo que no hizo en su momento Shanik Berman, otra de las integrantes de la famosa casa, que no mandó regalo alguno a sus colegas y por eso, dijo Pepillo, “se chingó”. Shanik fue la segunda expulsada de LCDLF.

La ex-Shore está convencida de que puede ganar la segunda temporada de "La casa de los famosos México". Foto: Instagram.

¿Paco León o Eugenio Derbez? Quién es el mejor en "No se aceptan devoluciones”

El actor español Paco León es recordado en México por el personaje de María José en la serie “La Casa de las Flores”, donde demostró el talento que tiene para el drama y la comedia, pero seguramente terminará de conquistar al público Latinoamericano cuando se estrene en diciembre la película “Sin instrucciones”, que es la versión española de la cinta más taquillera del cine mexicano, “No se aceptan devoluciones” (2013); fue el propio actor quien dio un adelanto del filme en su cuenta de Instagram y al parecer por los comentarios, su interpretación está dividiendo opiniones sobre cuál es mejor, si la de él o la de Eugenio Derbez, por lo pronto el director mexicano Manolo Caro aplaudió el remake.