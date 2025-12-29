Los problemas para Miss Universo continúan, y es que, en medio de los escándalos legales y hasta la posible cancelación de Puerto Rico como su próxima sede, ha trascendido que Anne Jakrajutatip, copropietaria de la organización, fue condenada a prisión.

Según la prensa local, el tribunal de Kwaeng sentenció a la empresaria tailandesa a dos años tras las rejas y sin suspensión de la pena por un caso de fraude.

Información publicada por el Bangkok Post detalló que la audiencia se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre; sin embargo, Jakrakutatip no se presentó y ahora se encuentra en calidad de prófuga.

Lee también Miss Universo podría quedarse sin sede en 2026; Puerto Rico exige transparencia

Asimismo, JKN Global Group, la empresa que Jakrajutatip preside, fue multada con 40 mil bahts (mil 200 dólares aproximadamente).

Fue en noviembre de este año cuando se dio a conocer las acusaciones contra la tailandesa. El caso fue presentado por el cirujano plástico Raveewat Maschamadol, señaló a Jakrajutatip y a JKN Global Group de haberlo engañado para invertir casi 30 millones de bahts (900 mil dólares) en bonos corporativos.

Según el tribunal, los acusados habrían proporcionado información falsa y ocultado datos relevantes sobre la situación financiera de la empresa.

Jakrajutatip ya había sido acusada formalmente en 2023 y obtuvo libertad bajo fianza, pero posteriormente dejó de presentarse ante el tribunal, lo que llevó a que las autoridades tailandesas la consideraran en riesgo de fuga. Tras su inasistencia a nuevas audiencias, se emitió una orden de arresto en su contra.

El caso se suma a una serie de controversias recientes, incluyendo las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú, por presunto crimen organizado; además de los señalamientos de fraude relacionados con el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Lee también Tras accidente, Miss Jamaica reaparece en redes sociales con emotivo mensaje