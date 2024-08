Aunque Ángela Aguilar encontró el amor en su esposo Christian Nodal, continúa rompiendo corazones en la industria musical.

Recientemente, Luisito, uno de los artistas de la banda La Adictiva, protagonizó un curioso momento con la hija menor de Pepe Aguilar, durante el cual pareció “intimidado” hasta el punto de ponerse colorado “como un tomate”.

Foto: Instagram @aneliz_aguilar

A través de las redes sociales de la agrupación mexicana se publicó un video en el que el músico mostraba a los seguidores una pared dentro de un recinto, decorada con las firmas de diversas personalidades que se habían presentado ahí. En un momento dado, mientras el artista miraba hacia un costado de la cámara, se percata de una presencia familiar y, aunque no estaba seguro, fija la mirada.

Fue entonces que Ángela Aguilar se le acercó para saludarlo con un beso en el cachete, tomándolo por sorpresa antes de continuar saludando a otros de los intérpretes que estaban con él.

Captura vía Instagram.

“Todas las firmas de los artistas que han venido, por ejemplo, aquí está el quebradita time, otro que pueda, ¿Qué onda, cómo estamos?” le dice Luisito al reconocer a Ángela.

El impacto del encuentro fue tal que el músico olvidó lo que estaba diciendo: “Pues ya se me olvidó, se me fue el pedo ya”, comentó riéndose apenado.

Además, uno de sus compañeros le hizo notar que se había puesto rojo al ver a la cantante. El clip fue acompañado del mensaje: “Todos los sueños tienen un significado: Los sueños de Luisito”, y etiquetaron a Ángela.

Por su parte, el artista también dejó unas palabras coquetas para la pareja de Nodal: “Quedé como tomate y dice la canción TAL VEZ ME PONGA NERVIOSO SI TE VEO @angela_aguilar_”, aunque no recibió respuesta de ella. Curiosamente, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, fue quien sí notó la publicación y no dudó en darle un like.