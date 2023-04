Anette Michel está lista para volver a la actuación

Luego de haberse tomado una pausa como actriz de televisión para ser conductora de “MasterChef Celebrity”, Anette Michel ya está lista para regresar este año. “Hay un par de proyectos para regresar y esperamos elegir el mejor”, dijo en un encuentro con la prensa. Además aseguró que continuará en esta labor desde streaming. “Acabo de terminar de filmar mi tercera película, estoy muy contenta, es una trilogía pero eso se tarda, al parecer se estrena en mayo”, contó la actriz, quien explicó que debido a estos proyectos fue que no pudo participar en la telenovela de Juan Osorio, donde ya había sido anunciada (“El amor invencible”). “Fue súper triste no poder hacerlo pero es que justo el señor Osorio arrancó y yo recién terminé de grabar, entonces se nos cruzaron los tiempos".

Moisés Suárez también dirige

El actor Moisés Suárez es reconocido por las nuevas generaciones como Arturo López, de la popular serie de Vecinos, pero entre sus múltiples facetas se encuentra su pasión por el cine, donde explicó ya ha dirigido algunos cortometrajes y esto para él es como volver a sus orígenes. “Estoy haciendo cortometrajes, algunos han tenido buena aceptación, cuando me gradué como actor parte de mi tesis fue de dirección, fue para una obra de teatro llamada Ceremonia para un negro asesinado, en la Universidad de Cincinnati; entonces dirigir ahora cortos es como regresarme a esa época en que tenía que presentar un examen y me emociona mucho, hasta el momento he hecho dos, Excitación y Ruidos”, expresó Moisés Suárez.

Moisés Suárez. Foto: Captura video





Cruz Martínez dice que él fue pionero en las fusiones

El líder de los Kumbia Kings, Cruz Martínez, opinó durante su visita a la Ciudad de México, donde se presentó en el Zócalo; que la tendencia que está dominando la industria de la música, que son las colaboraciones entre artistas de diversos géneros, no es nada nuevo para la agrupación, ya que ellos fueron de los primeros en hacerlo hace 15 años, lo mismo que fusionar géneros, esto ha hecho que su música siga muy vigente y marcando la pauta, por lo que planean seguir con ese espíritu. “La música de Kumbia Kings siempre ha tenido ese estilo actualizado, avanzado, por eso se escucha como si fuera música de hoy, por eso en el nuevo disco que está pronto a salir, estamos empujando esa línea de hacer fusiones, incluso dentro del grupo hay integrantes de diferentes culturas, de Estados Unidos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, es mezcla influye en nuestra propuesta, por un día podemos estar con El Recodo y al otro con Belinda o Paulina Rubio, es una fórmula que siempre ha sido especial para nosotros”, dijo Cruz Martínez.

