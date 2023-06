Andrés Tovar publica emotivo video de Talina Fernández: ella le pidió que se revelara tras su muerte

Talina Fernández no pensaba que alguien volvería a contratarla, pensó que ya no la tomarían en cuenta por ser una conductora de edad avanzada, sin embargo, el productor Andrés Tovar la llamó para darle un espacio en el programa matutino "Sale el Sol"; la dama del buen decir, fundadora de "Hoy", en Televisa, falleció ayer a los 78 años, y dejó un mensaje que pidió fuera revelado cuando ella ya no estuviera viva.

Comenzó su carrera en 1970 en el programa "La cosquilla", que dio inicio a una carrera de más de 50 años que la convirtió en una de las conductoras más queridas de la televisión nacional.

Es su historia se encuentran proyectos como "En punto" (1972), "Punto final" (1972), "Contacto directo" (1972), "Antena 5" (1975), "Noche a noche" (1983), "Nuevas noches" (1988), "ECO" (1988), "Hoy" (1998 y 2016), "Hasta en las mejores familias" (2000), "Nuestra casa" (2002-2005), "Cuídate de la cámara" (2019) y "Sale el sol" (2020).

Andrés Tovar productor de "Sale sol Sol" en 2020 le devolvió la confianza y la alegría a Talina, al invitarla a trabajar, ella se lo agradeció en un video que ahora se da a conocer por Tovar, quien la despidió con emotivas palabras.

Lee también: Talina Fernández "hará fiestón con Mariana"

Talina Fernández con sus compañeros de "Sale el Sol".

Talina Fernández fue feliz en su último trabajo

El productor Andrés Tovar, esposo de la cantante y actriz Maite Perroni, lamentó profundamente la muerte de Talina Fernández, a quien considera un pilar de la televisión en español, así lo expresó en un mensaje que compartió en sus redes sociales, donde además agradeció que Fernández lo hubiera considerado un amigo.

Recordó que en Navidad de 2020, durante una reunión, ella dijo unas palabras de agradecimiento para él y para los integrantes del programa, y le pidió que hiciera público ese material cuando ella ya no se encontrara ene este mundo

"Comparto este video a petición de Talina. 'Súbanlo a la red cuando haya trascendido'- me dijo en la Navidad del 2020. 'Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años'…Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de agradecimiento profundo para ti. Millones de gracias por tu confianza, tu generosidad, tu cariño, tus enseñanzas, tu profesionalismo, tus porras y tu sonrisa. Honrado de haber compartido profesionalmente con un pilar de la TV en español, pero sobre todo por haberme considerado tu amigo. Descansa en Paz. Dios contigo y tu familia, siempre".

En el material, Talina agradece que el grupo de jóvenes que integraban "Sale el Sol" la hubieran acogido, acompañado y le hubieran tenido paciencia; le hace una especial mención a Tovar, quien la "recuperó" cuando pensaba que ya no había "nada más".

“Termino este año con una alegría nueva en mi corazón, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo ya muy hecho de mucho tiempo y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir, me acogen en sus casas en sus vidas, no tengo nada más que agradecimiento. Le doy gracias a mis compañeros, Andrés primero que me recuperó de algo que ya venía venir como cayendo en una cuesta y de repente estoy viva otra vez, y de repente tengo nuevos amores, no sabía que mi corazón, que estaba lleno de amor, de tantos años de haber amado, todavía tuviera cupo para tantas personas", expresó rodeada de sus compañeros.