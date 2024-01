Andrea Legarreta y Linet Puente, víctimas de un intento de hackeo en sus cuentas de WhatsApp

Andrea Legarreta, la conductora y actriz, hizo su regreso a las redes sociales después de enfrentar acusaciones de Anette Cuburu. Sin responder directamente a la polémica, la esposa de Erik Rubín utilizó su plataforma para exponer un reciente intento de hackeo en su cuenta de WhatsApp; este mismo modus operandi habría afectado previamente a la también presentadora de TV Linet Puente.

A través de su cuenta de Instagram, Legarreta compartió los detalles del incidente. Un supuesto repartidor la contactó, alegando entregar un paquete. A pesar de estar esperando una entrega legítima, esta táctica era un gancho para obtener información de su teléfono. La artista narró: "Un tipo disque de paquetería me dijo que me querían entregar un paquete. Me pidió que checara mi mail para ver si tenía un código que me enviaron. Le dije que no me había llegado nada, me preguntó si mi número recibía WhatsApp y le dije que sí".

La artista continuó explicando que recibió un código de verificación para su cuenta de WhatsApp y lo compartió con el supuesto repartidor. Sin embargo, un presentimiento le hizo colgar antes de continuar. "Chequé y mi WhatsApp se estaba como reiniciando, vuelvo a pedir el código de verificación (de la cuenta) y de esa manera fue que la recuperé. Tengan cuidado porque hay muchos pillos", advirtió Legarreta.

Este engaño también afectó a sus compañeras de "Hoy", Linet Puente y Martha Figueroa. Linetcomentó en la misma aplicación, momentos después de entersarse de lo sucedido con su colega: "Me pasó exactamente lo mismo la semana pasada. No lo lograron porque se me hizo sospechoso y colgué el celular, pero honestamente sí caí en el primer paso". Además, comentó que le dijeron tener un paquete de Amazon para ella y necesitaban el código que recibiría en ese momento.

¿Qué es la verificación de dos pasos en WhatsApp?

WhatsApp explica la verificación de dos pasos como una función opcional que añade seguridad a la cuenta. Al activarla, se crea y confirma un PIN único necesario para acceder a la cuenta. Este PIN es diferente al código de registro de 6 dígitos recibido por mensaje SMS o llamada.