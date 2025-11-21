El drama laboral entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside llegó a un capítulo digno de radionovela. Mientras en el programa se dijo que Maxine se ausentó porque estaba grabando una entrevista exclusiva con una estrella internacional, la realidad, se afirma, fue muy otra: Ana María habría llegado acompañada de una actuaria y sus abogados para ser reinstalada, tal como lo ordenó un juez, tras 32 años en la empresa. Según trascendió, la reacción de Maxine fue tan explosiva que habría terminado escondida en el baño del foro, llorando, incapaz de enfrentar el momento. La reinstalación perfila el fin del juicio laboral iniciado en 2024, aunque el equipo legal de la radiodifusora sigue intentando alargar el proceso. Se dice que el cierre está más cerca que nunca… y que cada movimiento dará de qué hablar.

David Chocarro vendía obras de teatro antes de protagonizarlas

El actor argentino David Chocarro contó que sus inicios en el entretenimiento no fueron en escena, sino vendiendo funciones teatrales de oficina en oficina. Dice que pasó años ofreciendo montajes a posibles compradores hasta que alguien le preguntó por qué no actuaba él mismo. Se animó… y su primer trabajo lo llevó a ser parte de una imagen publicitaria. El sueldo equivalía a seis meses de lo que ganaba vendiendo obras. Lo demás, literalmente, es historia del melodrama.

¿La salud mental, qué? Adrián Di Monte ya piensa en nuevo reality

Adrián Di Monte está listo para debutar en el reality “¿Apuestas por mí?”, ahora acompañado de su esposa, Nuja Amar. Y aunque dice estar emocionado, también reconoce, entre broma y broma, que quizá está entrando demasiado rápido a otro formato 24/7 tras salir de “La Casa de los Famosos”.“Me detectaron esquizofrenia con otra cosa, ando bien lelo y pues ya me voy a meter a otra madre de estas”, soltó con humor negro. El actor sabe que el encierro televisado es desgastante, pero asegura que sabe cómo jugarlo.