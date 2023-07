Ana Claudia Talancón es diagnosticada con fuerte infección; descarta apendicitis

Ana Claudia Talancón sigue hospitalizada, pero ya le diagnosticaron una fuerte infección, descartando apendicitis.

Por medio de un video subido a su cuenta de instagram, la actriz de "El crimen del Padre Amaro" agradeció los mensajes de apoyo por parte de la gente, que le fueron escritos en sus redes sociales.

“Aquí sigo, no me han dado de alta. La verdad si me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar”, dice en el video, donde se le ve en cama y acompañado de su mascota perruna.

La reconocida actriz reveló que está lidiando con un padecimiento estomacal y, visiblemente conmovida, expresó que su condición le ha impedido responder los mensajes en sus redes sociales.

"Estoy bien cuidada y voy a mejorar", compartió, sin dar más detalles.

Ayer, 6 de junio, la famosa generó preocupación al ser vista en una cama de hospital. Aunque no se conocían detalles sobre lo que le estaba sucediendo, fue la propia persona quien reveló la posibilidad de que se tratara de apendicitis.

“Que puede que sea apendicitis. Así desde las 3 am”, escribió Talancón para describir una fotografía en la que sag en una camilla, visiblemente cansada.

La imagen fue captada por hermana Regina Talancón, quien también es actriz y con quién suele compartir varios momentos personales y profesionales.

¿Qué es la apendicitis?

Es una afección dolorosa en la que la apéndice (bolsa angosta que se proyecta desde el colon) se inflama y se llena de pus.

Algunos de los síntomas que se presentan cuando esto sucede son náuseas, vómitos, pérdida del apetito, escalofríos y un dolor abdominal fuerte.

El procedimiento ante esta afectación es estar en observación por algunas horas para determinar si se puede calmar com un tratamiento, pero en la mayoría de los casos requiere cirugía para retirar el apéndice.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social una de cada mil personas tiene apendicitis aguda, aunque este padecimiento es una de las urgencias más comunes en la población.

Con información de Nicole Trejo.