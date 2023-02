Alfredo Adame habla de su "parecido" con Kurt Cobain

Alfredo Adame no deja de acaparar los reflectores, pues desde meses atrás se ha visto en medio de la polémica por estar involucrado en pleitos que terminan con aparatosos golpes. Ahora su nombre volvió a aparecer en los titulares de algunos medios luego de que usuarios recordaran cuando dijo en una entrevista que tenía cierto parecido con Kurt Cobain, el reconocido compositor de Nirvana que falleció en 1994 , pero de ¿qué se trata?, te contamos.

Durante una plática para “Sale el Sol”, que se publicó en abril de 2022, poco después del enfrentamiento que encabezaron Adame y Carlos Trejo: en la que el caza fantasmas le propinó una brutal golpiza, el famoso reveló que sus comportamientos estaban relacionados con ser “víctima de su propio éxito” como le sucedería al intérprete de “Something in the Way”.



Foto: Captura vía Youtube

Resulta que en aquel entonces, el famoso acudió a terapias con una “prestigiosa psiquiatra”, cuyo nombre no mencionó, quien le dijo el verdadero motivo por el cual se peleaba constantemente.

“No quiero decir su nombre (de la psicóloga) porque a ella no le interesa todo ese rollo y me dice al último: ‘hablando claro, tú eres víctima de su propio éxito’, eres como Kurt Cobain, aquel que se pegó un tiro”, dijo.

Además, la doctora le explicaría que tampoco es él quien provoca los ataques en los que se ha visto involucrado.

Por otra parte, el comentario de la supuesta profesional referente a Cobain detallaría que Adame se sabotea cada que alcanza nuevas metas.

A pesar de ello, se conoce que Kurt sufrió depresión a lo largo de su vida así como un dolor crónico en el estómago del que nunca obtuvo un diagnóstico claro.



Alfredo Adame se niega a tomar terapia tras reciente pelea en vía pública

Alfredo Adame aseguró que fue víctima de un grupo de montachoques el pasado jueves 2 de febrero, cuando protagonizó una nueva pelea en plena vpia pública, previo a un viaje que tenía planeado a Villahermosa, Tabasco.

urante su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, el actor afirmó que durante ese pleito él estaba totalmente tranquilo y con la disposición de llegar a un acuerdo con las personas que tuvo el problema, pero que simplemente estos lo desesperaron y las cosas se salieron de control.

A pesar de que los pleitos del actor ya se han vuelto bastante recurrentes, negó que tenga problemas de ira y descartó que necesite algún tipo de terapia: “Yo no hice nada, me bajé tranquilamente ¿a qué voy a ir a una terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado, yo soy un hombre feliz”, dijo.

“No, qué voy a temer por mi vida, le temo más a ustedes (a los periodistas) que a mi vida, quieren que me calme, que camine como robotito, yo ni siquiera dejé pasar ningún insulto, el cuate se bajó”.

Con información de Armando Pereda.