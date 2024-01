Alexa Castro admira a Gloria Trevi pero no le copia su estilo

Desde muy pequeña Alexa Castro ha tenido el cariño y apoyo de una gran estrella musical: Gloria Trevi, quien es su madrina de primera comunión.

“La conozco bien, es muy amiga de mi mamá desde hace muchos años”, señaló Alexa y dijo que la intérprete constantemente le ha dado consejos.

“Me ha dicho cómo salir adelante a pesar de las circunstancias y del hate, y ser valiente, seguir los sueños, algo que creo que podemos ver todos: es una persona totalmente profesional y gran mujer en todos los sentidos, no nada más en su carrera y como cantante, sino como mamá y amiga, yo la admiro realmente desde muy chiquita”.

La hija de la actriz Daniela Castro indicó que no quiere ser una imitación de la Trevi; reconoció que ambas tienen estilos completamente diferentes, sin embargo, aclaró que sí es un modelo a seguir.

“¡Claro que me gustaría ser como ella en la magnitud como está, es de las cantantes mexicanas más reconocidas! Siempre están sold out sus conciertos, el público la ama, han pasado años y sus canciones siguen como si fueran nuevas”, expresó.

La cantante de 18 años le abrirá los conciertos a Gloria hoy y mañana en el Auditorio Nacional, y ser su telonera le genera mucha responsabilidad, ya que no quiere defraudarla y le demostrará que está lista y preparada para hacerlo.

“Para mí es importante que ella lo vea, tengo muchos nervios porque es mi primera pisada en el Auditorio; no a cualquiera le dan esas oportunidades y sé que lo hace desde el punto profesional, no de amistad o de que soy su ahijada”.

Actualmente Alexa Castro está en promoción de su segundo sencillo “El que te reemplace”, que proviene de experiencias personales, y espera que quienes hayan pasado por situaciones similares se puedan identificar.

La vocalista, a quien también gusta del diseño, sigue en el proceso de encontrar su propia identidad musical, sigue preparándose y practicando para encontrar su propio sonido.

“No es fácil porque hay muchos géneros, personas que ya hacen lo mismo, así que no hay que repetir porque no me gusta copiar, sino encontrar algo que sea mío”.

Su mamá le ha advertido lo que seguramente vivirá en la farándula: que habrá comentarios buenos y malos.

“Habrá gente que no quiera que crezca, envidiosa, que critique, habrá de todo”.