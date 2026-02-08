De la banda de Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”, el secuestrador que azotó a México durante la década de los 90, se sabe poco, por lo que se tuvo que construir mucho de ella para la serie sobre el delincuente, recién lanzada en streaming.

Alex Perea (Zurdo y Sin miedo a la verdad) interpreta al “Chaneque”, uno de los integrantes del grupo delictivo, que a su vez es hermano de la amante de Arizmendi.

“No hay casi nada de información de ellos, no sabemos por qué, quizá para ocultar algo. Así que fue empezar desde cero, intentamos ver de dónde venía y qué quiere lograr, si era malo de ‘malolandia’ o por las circunstancias”, explica Perea.

En El Mochaorejas, protagonizada por Damián Alcázar (La ley de Herodes) y exhibida en ViX, se retomaron casos reales de secuestrados, como el de la única mujer que fue víctima y a la que le cortaron las dos orejas.

La producción tuvo cuidado de no hacer una apología del delito y tampoco que el público viera como ídolo al “Mochaorejas”, quien en la vida real eludió a la policía por casi un sexenio.

“’El Chaneque’ llega a ser percibido como alguien con la fuerza mental para negociar telefónicamente con la familia de los secuestrados, pero también se le dotó de cierta sorpresa con lo que tenía que lidiar”.

Con mensaje

Perea destaca de su personaje el hecho de que, en algún momento, el hombre se asusta de las atrocidades que llega a hacer Arizmendi.

“Daniel podía ser bueno planeando, pero ese grupo hacía muchas cosas aterradoras y justo lo que me daba curiosidad era cómo le iban a hacer para mostrarlas en la serie, no para que fuera una apología, sino mostrarlo para que no vuelva a ocurrir”.

El Mochaorejas, conformada por ocho episodios, cuenta en su elenco con Paulina Gaitán, quien interpreta a una mujer que desea hacer un documental sobre el secuestrador.

También están Enoc Leaño y Julio Bracho, como los mandos policiacos que intentan atraparlo; Armando Hernández y Armando Aspitia fungen roles como parte de la banda; Arcelia Ramírez y Oka Giner, en el de familiares de las víctimas y Scarlet Gruber, en el de secuestrada; Gustavo Sánchez Parra y Alberto Estrella son los hermanos de Arizmendi y Giovanna Zacarías interpreta a su esposa.

“La serie la grabamos en 2024 y ya salió, entonces fue rápido todo. Cuando estaba ‘El Mochaorejas’ yo era muy pequeño (tenía menos de 10 años), pero mis papás veían las noticias y recuerdo algo de eso. En ese momento no dimensionas las cosas, después te das cuenta de quien era y todo el terror que provocó”.

Recientemente el actor de 36 años terminó grabaciones de la quinta temporada de Rosario Tijeras, serie que espera su estreno en Netflix este año y a la cual se incorpora. En cine se le vio por última vez en ¡Que viva México!, de Luis Estrada.