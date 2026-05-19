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reconoce que, en la actualidad, está dándose una oportunidad de conocer a pues, a pesar de que se han tratado por años, en esta ocasión, lo hacen desde un, aunque la cantante admite que, hasta el momento, no tienen el título de novios.

Son varias las ocasiones en que la cantante y actriz ha sido cuestionada acerca de cuál es el vínculo que la une al conductor y, honesta, Ávalos explica que le gusta ser cortejada y Franco le ha demostrado ser un hombre detallista, como le contó a Maxine Woodside en "Todo para la mujer".

"Soy de las mujeres que me gusta que me conquisten, yo quiero que haya toda una cosa de caballerosidad, lo que sí me gusta de él, es que sí es muy caballero, Maxine. Es una persona educada, es caballeroso, lo admiro en lo que hace".

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Y, aunque, entre los dos, todo pareciera transcurrir sin ningún tropiezo, aún no han formalizado; en una alfombra roja, Ávalos contó que no existe un título formal que explique el tipo de relación que los une.

"Nos estamos conociendo, no te puedo decir qué nombre tiene esa relación, hay una afinidad, hay hay una gran amistad, un gran respeto, un gran cariño, pero vamos a ver qué pasa, apenas estamos conociéndonos".

Confiesa que, entre sus deseos, está el de vivir una relación amorsa sólida y duradera, niega que, como se ha dicho en algunos medios, luego de una declaración sarcástica que hizo con Woodside, estén planeando tener un hijo a través de un viente subrogado, ya no sólo por su edad, sino porque ella ya vivió la etapa materna.

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"Sí quiero una persona que sea compañero, que esté conmigo todo el resto de la vida, alguien con quien tener una relación sólida, me encantaría tener una relación más permanente, porque mis relaciones siempre fueron muy cortas, pero, obviamente ustedes ven mi edad, ya soy mamá, ya no estoy en edad ni en condiciones de ser madre biológica", ahondó.

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