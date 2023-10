Alejandra Ambrosi experimenta sucesos extraños después de dar una función en "2:22: Una Historia Paranormal"

El primer domingo que Alejandra Ambrosi acabó de dar funciones de la obra” 2:22: Una historia paranormal” alusiva a la hora en que presuntamente se abren las puertas a otras dimensiones, experimentó cosas “raras” en su propia casa.

¿Tendrá relación con lo que la leyenda urbana señala, de que cuando alguien toca temas así, queda indudablemente abierto a otras ventanas? La actriz de “Fuga de reinas” y “El amor invencible” no tiene aún explicación de eso.

“Ese día no podía dormir y bajé a la cocina. Estaba prendida la luz del jardín, que nunca la dejó así, y dije, ok, qué raro. Luego me fui a la cocina y veo que de repente se prende la luz de la despensa y de verdad me dio mucho miedo, así que comencé a hacer mucho ruido y subí corriendo”, recuerda ahora entre risas.

“No tiene una explicación lógica lo que pasó, de verdad, pero si es cierto que ahora estoy mucho más sensible a cosas así”, añade.

“2:22: Una historia paranormal” actualmente en el Teatro Julio Prieto (antes Xola), es producida por Antonio Calvo, mismo de “La mujer de negro”, que lleva casi tres décadas en cartelera.

En la puesta en escena, Alejandra integra a un matrimonio que se muda a un sitio en el que ella siente una presencia fantasmal, mientras que él se aferra a lo científico y la razón. Cuando sus amigos los visitan para cenar, la noche se vuelve inquietante.

La obra es original de Dany Robins, un comunicador británico que tiene un podcast y para el cual un día lanzó una convocatoria de historias de miedo. Tomó un par de relatos del público como base y la adecuó a su propia imaginación para crear la puesta en escena.

“Él no cree en cosas paranormales, en espíritus, así que la obra es un poco el poner la disertación filosófica de nuestra creencias. Como país somos una nación muy creyente, aquí es como poner lo que pensamos y cuestionarnos de dónde vienen.

“La gente ha reaccionado increíble, se suben a la montaña rusa y les da emoción, susto, se ríen nerviosos, no saben si lo que pasa la protagonista es real o sólo lo imagina”, cuenta Ambrosi.

Alejandra comparte créditos sobre el escandio con Diego Klein, Erika de la Rosa y Jorge Losa, bajo la dirección de Gabriel Mata-Cervantes. Y sigue sin problema. Lo que le pasó ese domingo en su casa, ahora lo cuenta entre risas.

“No es que en mi vida haya visto algo como tal (fantasmagórico), pero sí soy una persona que cree hay una dimensión inexplicable y que no somos sólo materia, sino energía y la energía no se destruye, sino que se transforma”, destaca.

A finales de este mes el terror seguirá con ella pues llegará la reversión de “La hora marcada”, producción de terror que irá por ViX.

