Jada Pinkett revela que Chris Rock la invitó a salir en medio de los rumores de divorcio con Will Smith

Aunque el nombre de Chris Rock se ha asociado principalmente con la tremenda bofetada que recibió de Will Smith en los Premios Oscar 2022, tras una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, al parecer existe otra historia que involucra a estos tres protagonistas.

Ayer, 11 de octubre, durante una entrevista con NBC News, Jada contó que ella y el protagonista de "Siete almas" llevan más de siete años llevando vidas separadas, pese a que no han formalizado su divorcio. Esto es sorprendente, considerando que para la industria estadounidense eran un referente de compañerismo y lealtad como pareja.

La primicia es un adelanto de su próximo libro de memorias, titulado "Worthy," que será publicado el 17 de octubre. Sin embargo, además de esta confesión, surgió la revelación de que en el pasado, durante una etapa de problemas matrimoniales, Chris Rock la invitó a salir.

Jada comentó: 'Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir''. Su reacción ante esta propuesta fue de sorpresa, ya que Chris estaba convencido de que el divorcio era inminente.

'Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él me dijo: 'Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?' Yo estaba como, 'No. Chris, esos son solo rumores'. Estaba consternada', agregó.

Tras esta confusión, Chris Rock, quien fue el anfitrión de la 94.ª edición de los Premios Óscar, ofreció una disculpa a Jada. Aparentemente, no intentó convencerla de salir en ningún momento posterior