Akasha, novia de Alemán, rompe el silencio sobre presunta violencia del cantante

La cantante Akasha, novia de rapero Érick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán, rompió el silencio luego de que ayer se viralizaran unas fotografías que supuestamente habría compartido ella en sus estados de Instagram y después habría borrado, en dichas instantáneas aparece golpeada en diversas partes del cuerpo.

Los cibernautas reaccionaron de inmediato asegurando que el rapero la habría golpeado y que Akasha habría pedido auxilio a través de su publicación que casi de inmediato borró; a pesar de ello, las fotos en las que aparecen sus los tatuajes combinados con moretones circularon en redes sociales especulando que el rapero de 33 sería el responsable de la agresión.

#Aleman es tendencia en X por agredir a su pareja



Akasha, la novia del rapero Alemán, subió a sus historias un audio de una presunta pelea con el rapero mexicano además de fotografías de los golpes que le habría provocado como resultado de la agresión.#ElMitotero pic.twitter.com/ZYvFDqybhe — El Mitotero (@elmitotero_mx) December 8, 2023

Además de las fotos, circula un video en el que ambos discuten, ante esto, el intérprete de "Tocando tierra" publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó: "Opionan sin saber realmente qué pasa".

Akasha, novia de Alemán, rompe el silencio

Akasha, influencer uruguaya de 25 años, debutó como intérprete de rap e incursionó en la industria musical con la canción "Lick", es pareja del rapero Alemán, con quien tiene en común el tema musical "Blessed".

En las redes sociales de la joven ya no hay rastro de su relación con el cantante, mientras él sí conserva varias fotos con ella, como una publicación con motivo de Halloween en la que aparecen disfrazados de los Adams.

A través de un En Vivo en Instagram, Akasha pidió que la gente que sólo la sigue por la pareja que tenía, es decir, Alemán, podía dejarla de seguir, ya que no piensa publicar nada referente a él.

"Sé que muchos de los que están aquí sólo me siguen por Alemán, pero los que me siguen sólo por él se pueden ir a la v** porque no voy a subir nada de esa persona ya", expresó.

Ante los cuestionamientos de los cibernautas, reiteró que su relación con Alemán había llegado a su fin.

“Los que me siguen por la pareja que tenía ya no me sigan por él, nada que ver, me pueden dejar de seguir si no abro otro Instagram y listo, no pasa nada".

Aunque no se pronunció sobre las polémicas fotos en las que aparece golpeada, sí confesó que se sentía atrapada en un lugar en el que no quería estar.

"Es muy triste estar atrapada en un lugar donde no quieres estar", admitió.

Finalmente enfatizó que quería estar en paz.

"Sólo quiero lo que me deben, sólo quiero que me dejen en paz, sólo quiero lograr hacer mis cosas y que esto pase", expresó mientras sus seguidores le escribieron mensajes de apoyo.

