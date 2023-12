Alemán responde a señalamientos de presunta agresión a su novia Akasha

El cantante Érick Raúl Ramírez, conocido en el medio artístico como Alemán, respondió a los señalamientos de agresión que presuntamente fueron realizados por su pareja, Akasha, quien también es cantante.

Las denuncias habrían sido publicadas por la intérprete en su perfil de Instagram ayer jueves 7 de diciembre, por la noche, mostrando imágenes que evidenciarían moretones en brazos y piernas, así como lesiones en sus manos.

Las presuntas fotografías fueron compartidas en redes por otros usuarios, ya que aparentemente ella las borró momentos después. Además, ha circulado un audio donde se escucharía a Alemán reclamando fuertemente, con gritos y sonidos que podrían asociarse a golpes, mientras que Akasha le pediría que se detenga.

#Aleman es tendencia en X por agredir a su pareja



Akasha, la novia del rapero Alemán, subió a sus historias un audio de una presunta pelea con el rapero mexicano además de fotografías de los golpes que le habría provocado como resultado de la agresión.#ElMitotero pic.twitter.com/ZYvFDqybhe — El Mitotero (@elmitotero_mx) December 8, 2023

En el audio, la voz masculina, presumiblemente la del famoso, grita: “Dime a qué ver… millonaria te vas a cul…”, mientras la voz femenina exige bajar de un automóvil en movimiento: “Déjame bajar… ya deja de hablar estupideces… estás asustando mucho… ya me quiero bajar”, según se escucha en la grabación.

En respuesta, Alemán compartió recientemente en su cuenta de Instagram una imagen de color negro con la frase: “Opinan sin saber realmente qué pasa”.

Foto: Instagram oficial de Alemán.

Hasta el momento, Akasha no ha abordado públicamente el tema. Se desconoce si las fotografías fueron realmente tomadas de su perfil, pero en su cuenta de Instagram, donde ha restringido los comentarios, aún se pueden ver mensajes de apoyo como: "No borres comentarios, Akasha, no tienes por qué defenderlo. Estamos contigo", "No borres nada", y "Eres una reina y no mereces ningún tipo de maltrato".

Además, se informa que la pareja se encuentra de vacaciones en la playa y trabajando en un nuevo videoclip.

EL UNIVERSAL intentó comunicarse sin éxito con el cantante para confirmar o desmentir las presuntas fotografías y las "denuncias" realizadas por su pareja.

"Alemán" y "Akasha":

Porque Akasha, ex novia del rapero Alemán, subió a sus stories en Instagram fotos y videos acusando a Alemán de violencia física, mismas que ya eliminó. pic.twitter.com/nIRzOoAfMP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 8, 2023

*Con información de Emilio Sánchez.

