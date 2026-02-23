La ola de violencia desatada en Jalisco y varios estados del país, tras un operativo federal contra el crimen organizado, afectó directamente al mundo del espectáculo. En las últimas horas, distintos artistas optaron por cancelar o posponer conciertos ante las condiciones de inseguridad.

Sin embargo, el dúo australiano Air Supply confirmó que mantendrá en pie su gira por México, siempre y cuando existan garantías de seguridad para ellos y el público.

"Tenemos millones de fans en México y no queremos decepcionar a nadie. Tocaremos mientras todo sea perfecto para todos”, dijo Graham Russel, guitarrista de la agrupación en conferencia de prensa.

Lee también Cancelan concierto de Kali Uchis en Guadalajara tras ola de violencia

La banda que tiene programados conciertos en el Auditorio Nacional y el Auditorio Telmex (Jalisco), afirmó que su música es un "mensaje de amor, paz y alegría" y desean transmitirlo a su público ahora que tanta falta hace.

Asimismo, los músicos hablaron sobre la conexión que tienen con sus fans mexicanos, pues han sido pieza clave en su trayectoria.

“Siempre hemos tenido una historia de amor con México. Cada vez que venimos sentimos ese cariño del público”, agregaron.

Air Supply llegará esta 25 de febrero a la capital mexicana, para después viajar a Zapopa el próximo 28 de febrero y adelantaron que su show será especial, pues festejan 50 años de carrera.

"Vamos a tocar todas las canciones que la gente espera. Nuestro objetivo es conectar con cada persona en el recinto, desde la primera fila hasta la última”, explicó Russell Hitchcock, voz principal.